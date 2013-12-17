人民币11月实际有效汇率创纪录新高

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京12月17日 -国际清算银行(BIS)最新公布数据显示，11月人民币实际有效汇率指数环比上涨1.3%，至117.8，为该数据自1994年公布来新高。
国际清算银行的最新数据并显示，11月人民币名义有效汇率指数为113.39，环比上升1.17%，接近7月创下的纪录高位。
2013年迄今，人民币实际有效汇率和名义有效汇率分别升值7%和6.4%。
根据BIS数据,2012年全年,人民币实际有效汇率涨幅达2.2%,名义有效汇率上涨1.7%.以全年水平计，2012年两大有效汇率的升幅已经较前几年有所收窄.
BIS的有效汇率指数是基于2008-2010年贸易数据权重,并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日元分列前三位。(完)
参看详情,请点选国际清算银行网站 here
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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