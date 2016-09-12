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中国财经 | 2016年 9月 12日 星期一 09:27 BJT

人民币兑美元中间价跌至逾两个半月新低 美本月加息传言重燃

路透上海9月12日 - 人民币兑美元中间价周一报6.6908元，较上日的6.6684大跌224点，至7月20日来新低；因美联储最早可能本月升息的传言重燃，给美元提供部分支撑，另外上周五人民币大跌也加剧今日中间价调整幅度。

上日即期收盘报6.6799元，夜盘终报6.683元。

稍早前路透测算今日人民币中间价大概会开在6.6875元附近，较上日下跌约191点。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周一CFETS人民币汇率指数为94.02，较上日微跌0.03%；SDR篮子指数微跌至94.66，BIS篮子指数微升至94.64。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.86%，SDR篮子指数跌4.23%，BIS指数跌6.95%。

全球汇市方面，美元周一以守势拉开本周序幕，因避险意愿支撑日圆，但有关美联储最早可能本月升息的传言重燃，给美元提供部分支撑。（完）

(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)

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