8月人民币继续担任全球支付的第五大货币--SWIFT

路透北京9月27日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周二称，今年8月，人民币继续超越加元，连续两个月回归世界第五大支付货币，支付额占全球支付的1.86%。

SWIFT发布的人民币国际化特别报告显示，亚太地区，尤其是香港，仍然在离岸人民币支付中遥遥领先。全球第二大人民币支付区域是欧洲，而英国是此区域最大的人民币支付中心，法国则是欧元区最大的人民币支付中心。

SWIFT的数据显示，今年前8个月，亚太地区对中国/香港的人民币支付全球占比为44.9%，去年同期为46.6%。欧洲今年前8个月的人民币支付占全球30.6%，同比略增。中东和非洲人民币支付量强劲增长主要由阿联酋带动，但此区域的人民币支付额和比重相对其他区域仍较小。美洲地区今年前8个月的人民币支付仅占全球的2.8%，同比亦略降。

“随着8个人民币清算中心在EMEA地区建立，政府建立人民币枢纽的努力正在结出果实。”汇丰银行全球流动性和现金管理的负责人Vina Cheung表示，“随着古丝绸之路的重新觉醒，我们可以预期更多的中东公司将使用人民币支付。”

欧洲最大银行--汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)周二宣布，已获批成为中国银行间外汇市场首批人民币对阿联酋迪拉姆（dirham）和沙特里亚尔（riyal）直接交易做市商。（完）