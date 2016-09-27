8月人民币继续担任全球支付的第五大货币--SWIFT

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月27日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周二称，今年8月，人民币继续超越加元，连续两个月回归世界第五大支付货币，支付额占全球支付的1.86%。
SWIFT发布的人民币国际化特别报告显示，亚太地区，尤其是香港，仍然在离岸人民币支付中遥遥领先。全球第二大人民币支付区域是欧洲，而英国是此区域最大的人民币支付中心，法国则是欧元区最大的人民币支付中心。
SWIFT的数据显示，今年前8个月，亚太地区对中国/香港的人民币支付全球占比为44.9%，去年同期为46.6%。欧洲今年前8个月的人民币支付占全球30.6%，同比略增。中东和非洲人民币支付量强劲增长主要由阿联酋带动，但此区域的人民币支付额和比重相对其他区域仍较小。美洲地区今年前8个月的人民币支付仅占全球的2.8%，同比亦略降。
“随着8个人民币清算中心在EMEA地区建立，政府建立人民币枢纽的努力正在结出果实。”汇丰银行全球流动性和现金管理的负责人Vina Cheung表示，“随着古丝绸之路的重新觉醒，我们可以预期更多的中东公司将使用人民币支付。”
欧洲最大银行--汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)周二宣布，已获批成为中国银行间外汇市场首批人民币对阿联酋迪拉姆（dirham）和沙特里亚尔（riyal）直接交易做市商。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。