离岸即期先跌后涨至逾两个月新高 人民币期货远期合约骤降

路透香港2月15日 - 离岸人民币兑美元已连续四个交易日大涨，周一离岸即期由跌转升，并从低点一度飙升480个点子至6.4870，创逾两个月的高点，在岸人民币一度涨逾1%，创出2005年汇改以来最大单日升幅。

离岸人民币即期借美元指数近期跌幅而顺势飙升，周一，中国央行把人民币兑美元中间价调高0.3%至6.5118元，在岸即期开门即涨势如虹，盘中双双升破6.50关口。这一气势如虹走势让大多数投资者直呼意外。

“春节放假前，市场还预期离岸空头会趁假期呢，没想到市场的转折点这么快就来了，市场空头头寸太多，这涨上来，空头自己踩塌了。”一位香港银行交易员称。

离岸人民币顺势走升，带动人民币衍生产品交投亦持续活跃，香港交易及结算所的美元/人民币期货合约上周已连续四个交易日录得超过6,000张成交；但上周五，人民币期货合约突然降至2,574张，其中以2016年12月、2017年3月的远期合约分别下降456张及243张数量最大。

“我们客人的空头头寸这两天斩的七七八八了，人民币期货合约数大减应该也是空头砍仓所致，照这个架势，离岸即期走到6.45也不是没可能。”一位香港商业银行交易员称。

本地时间17:54分，离岸人民币兑美元即期走升0.11%至6.5018，上一交易日收报6.5090元，盘中9：30低点为6.5350，后在中国贸易数据公布后，转而上涨逾450个点子至12：50的盘中高点6.4870。

美欧需求放缓加上寒冷天气来袭，导致中国1月出口持续恶化；国内去库存去产能带来调整压力，进口也未现起色。不过创新高的贸易顺差，将帮助缓解人民币贬值压力。

据财新杂志周六发表的一则专访，中国央行行长周小川表示，当前中国国际收支状况良好，跨境资本流动处于正常区间，人民币汇率对一篮子货币保持了基本稳定。

**慎言贬值预期降温**

九州证券全球首席经济学家邓海清认为，贸易顺差创有数据以来历史最高，人民币兑美元阶段性升值概率大。2015年末至2016年初，做空人民币是市场主流，企业积累了大量结售汇需求。

然到了2016年2月，随着中国央行汇率维稳意图明确，再加上市场对美国经济悲观预期，市场对人民币的态度发生重大转变。“随着巨量贸易顺差开始结售汇，人民币有望兑美元阶段性升值。

德国商业银行中国经济学家周浩认为，近期伴随着美元的逐步走弱，人民币面临的贬值压力有所释放。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，人民币/美元一年期品种最新报在6.7215/6.7360元，较上日大涨0.5%，盘中高点6.7190创去年12月10日以来的高位。

外汇专家韩会师博士认为，在参考一篮子货币进行调节的汇率制度下，不能简单从即期汇率的涨跌判断人民币贬值预期的强弱。

他认为，企业和居民个人的贬值预期不会因为春节短短的7天休假就烟消云散，借助人民币升值时机降低购汇成本的冲动可能导致2月继续面临较大的结售汇逆差压力，央行必须对此有所准备。

“对于央行而言，如果想重新树立言出必行的市场形象，必须在接下来的一段时间内保持人民币的基本稳定。”韩会师认为。（完）