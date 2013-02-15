《英国金融焦点》伦敦力争成为人民币交易中心,欧洲美元市场荣景有望重现

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
**大发展**
1960及1970年代,伦敦将自身定位成为全球外汇和货币市场交易中心,而1973年金本位被自由浮动货币所取代后,离岸美元、也就是欧洲美元市场随之起飞.1980年代中叶在放松管制和交易技术演进的共同推动下,伦敦跃升为全球金融中心.
尽管许多人还在担心信贷危机会给伦敦的上述地位构成多大的影响,但英国财政大臣欧思邦还是发起了掌握人民币商机行动.
不过市场参与者表示,说服英国或其它欧洲企业在对华出口时接受人民币结算,或是发行人民币债券,并非是件容易事.
根据全球交易服务组织SWIFT的数据,在全球结算货币排行榜上人民币仅列第十六位,人民币在全球储备货币中所占的分量仍很轻.
货币互换一直是伦敦金融家们最为迫切的愿望,不过英国央行批准此项安排的希望却一直不大.
Linklaters律师事务所的亚洲资本市场部主管Andrew Malcolm说:"这有点突然,"他认为英国央行此举是"对伦敦来说是确立自身作为欧洲人民币交易中心的一个契机".
据SWIFT数据,尽管美国对中国商品的需求很大,但除中国大陆和香港外处理人民币结算最多的却是英国,所处理的人民币结算占到全球总量的28%,相比之下美国则仅为4%.
伦敦是全球最大的外汇和债券交易中心,英国希望能够复制香港人民币业务的大发展.
目前仅有为数不多的人民币债券在伦敦发行,不过根据渣打银行的估算,包括人民币存单(CD)在内,今年香港人民币债券发行量预计将增长20-30%,最多将达到3,500亿元人民币(560亿美元).
银行家们如今可能会寻求下一步进展,目标或是英国发行人民币主权债.
为了进一步刺激市场,英国可能会在中国境内发行人民币债券,而中国则可能在伦敦发行离岸人民币债券,而伦敦甚至有可能直接与中国进行贸易结算,而非通过香港.
其它中国借款人也可能在伦敦发行更多的人民币债券.(完)
(编译/审校 李婷仪/王洋/张明钧)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币