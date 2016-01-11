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国际财经 | 2016年 1月 11日 星期一 17:44 BJT

摩根士丹利称人民币贬值可能拖累油价跌至20美元区域

路透1月11日 - 摩根士丹利称，若出现人民币快速贬值局面，光是人民币贬值15%，就可能使油价跌至20美元区域。

摩根士丹利称，若美元升值5%，油价可能下跌10-25%。

摩根士丹利预计布兰特原油2016年均价为每桶49美元，西德克萨斯中质油(WTI)与布兰特原油2016年平均价差料为每桶负1.5美元

摩根士丹利称如果人民币快速贬值(这并非该公司正式汇市观点)，有可能令油价跌至20美元区域

摩根士丹利称，若美元升值3.2%，意味着人民币贬值15%，可能将油价推低6-15%(每桶2-5美元)，这可能令油价落至每桶25-30美元区域。(完)

(编译 蔡美珍/陈宗琦；审校 白云/高琦)

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