摩根士丹利称人民币贬值可能拖累油价跌至20美元区域

亚股下跌 美元受叶伦升息信号提振走强
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
路透1月11日 - 摩根士丹利称，若出现人民币快速贬值局面，光是人民币贬值15%，就可能使油价跌至20美元区域。
摩根士丹利称，若美元升值5%，油价可能下跌10-25%。
摩根士丹利预计布兰特原油2016年均价为每桶49美元，西德克萨斯中质油(WTI)与布兰特原油2016年平均价差料为每桶负1.5美元
摩根士丹利称如果人民币快速贬值(这并非该公司正式汇市观点)，有可能令油价跌至20美元区域
摩根士丹利称，若美元升值3.2%，意味着人民币贬值15%，可能将油价推低6-15%(每桶2-5美元)，这可能令油价落至每桶25-30美元区域。(完)
(编译 蔡美珍/陈宗琦；审校 白云/高琦)
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商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透纽约1月18日 - 瑞士信贷 已同意以53亿美元的代价，正式与美国司法部就2008年金融危机之前在住房抵押贷款支持证券(RMBS)销售中误导投资者一案达成和解。