标准化人民币期权交易最快6月上线--报载

路透北京5月19日 - 上海证券报周四报道称，中国外汇交易中心正在对标准化人民币期权进行测试，标准化人民币期权交易模块最快有望在6月份上线。银行正在积极参与标准化外汇期权的定价系统建设。

上证报援引消息人士称，即将推出的标准化期权交易模块，将在外汇交易中心的页面上呈现出常用的固定期限和固定到期日的期权产品的交易期限、起息日、交割日、报价、交易金额等交易要素。交易货币对为美元对人民币。该标准化期权模块从去年就在酝酿。

“标准化人民币期权交易可以提升市场效率和流动性，便利银行对期权组合策略的运用和风险管理；也可以让更多中小银行参与期权交易，满足企业基于实需原则的汇率避险需求。”上述人士说。

上海证券报并称，该标准化期权模块采用的是外汇交易系统的功能模块，可以实现双边授信、自动匹配报价、结合点击成交。当前，完善标准化人民币期权的市场定价建设成为关键问题，报价银行正在加快基础模型和报价系统建设。

上海证券报并援引多位市场人士的分析指出，标准化期权市场是银行间柜台交易市场的有益补充。一方面可以给市场传递更透明的价、量信息，提高市场效率和流动性；另一方面也使得更多银行开发对接客户交易系统，提升客户参与人民币期权的深度和广度。而搭配期权交易，企业通过较低的权利金对冲汇率风险，也降低了企业的购汇需求。

目前，期权交易会员已经有61家。会员组成主要是银行机构，还包括了香港金管局、嘉实基金、国泰君安证券公司和国际金融公司。

不过，一位国有银行金融市场部人士指出，在61家交易会员中，真正活跃的可能在20家附近。可能的原因是许多机构缺乏客户基础。

此前，中国外汇交易中心于2016年5月和2015年2月，分别推出了标准化人民币外汇远期交易和标准化外汇掉期交易。（完）