（修正）人民币对外汇期权业务投资价值和风险都正在积累

（修正，文中第四段SELL CALL(卖出人民币看涨期权)，应为“卖出美元看涨期权”）

路透北京12月20日 -中国人民币对外汇期权业务的投资价值和风险都正在积累。业内人士指出，汇率改革有望继续推进，可能会加大人民币汇率波动，当前处于低位的期权市场将迎来投资机会，同时也给适应于当前期权交易模式的企业带来了较大风险。

一方面，由于中国贸易顺差较大，汇改后人民币长期以来保持升值，央行通过市场干预控制升值速度，使汇率波动性被人为压低。周五时，人民币对美元三个月期权隐含波动率(vol)报在1.2/1.6，较5月31日创下的年内高点2.2大幅下跌。

另一方面，因目前中国还不允许直接卖出期权，企业花钱买入期权的意愿并不高。不过交易人士反映，部分银行为企业制定政策允许的期权组合（同时买入和卖出），通过其他配套产品向客户支付向银行卖出期权的费用，事实上构成卖出期权的效果。

“对于客户来说，只要sellcall（卖出人民币看涨期权）就可以套利。”华东一城商行外汇交易主管对路透说，企业如此操作就可以简单赚取期权费。

这也对人民币隐含波动率起到压制作用。一股份行外汇交易员认为，这样的交易行为把作为标的的期权隐含波动率压得很低，“其实这样也好，如此一来看涨期权就会越来越便宜，直到有一天大家觉得存在投机价值的时候就会买。”

不过，他们都认为，一旦人民币汇率升值方向出现逆转，理论上将会对这些卖出看涨期权的企业构成风险，虽然实际上这种风险爆发的可能性不大。

“如果人民币大幅贬值，那些卖出看涨期权的客户风险过大。”前述城商行交易主管同时也认为，从保出口、人民币国际化等政策目标来看，出现人民币大幅贬值可能性不大。

而前述股份行交易员称，即便出现这种情形，也要考虑客户和银行之间的业务关系。“应该说目前的制度环境和营销环境下，客户是不会接受风险的发生的。”

外管局周四发布通知进一步完善国内人民币外汇衍生产品市场功能，其中包括支持银行完善期权业务定价和风险控制。

市场人士认为，此举是市场定价的体现，基本上是对期权市场现状予以认可并对规则做出修改，实施后银行开展期权业务将更为便捷。但由于仍未允许银行为客户办理卖出期权业务，对期权市场影响有限。

人民币对外汇期权交易于2011年4月1日起步，规定银行只能办理客户买入外汇看涨或看跌期权业务。其后外管局规定，自2011年12月1日起，允许银行办理客户外汇看跌风险逆转期权组合和外汇看涨风险逆转期权组合。

相对于远期、掉期等其他套期保值工具，期权目前交易量较小，但增长速度较快。根据外汇交易中心数据，2011全年期权交易量为10.1亿美元，2012年升至33.4亿美元，2013年一季度即高达19.5亿美元。（完）

(发稿 李然; 审校 张喜良)

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