综述：离岸人民币国债长端收益率与在岸收窄 点心债表现分化

《路透晚报》--4月26日
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
路透香港5月23日（记者 赵红梅） - 5月离岸人民币债券市场迎来“小阳春”，本周中国财政部亦加入热闹发行大军，并基本齐集了所有离岸国债品种，尽管人民币持续弱势对离岸债券市场冲击甚微，然离岸国债和在岸国债的长端收益率差距已缩小，表明投资者对点心债长端青睐度下降，点心债二级市场表现分化。
中国财政部本周成功发行今年首批面向机构投资者的离岸国债，除30年品种缺席外，基本齐集了所有离岸国债品种，期限为三、五、七、10、15以及20年六个品种。
此次市场青睐流动性较佳的短期债券，三年期债投标倍数为3.34，然10年期以上的长券因二级市场表现不佳受压，投标倍数均低于2.6倍以下，但因发行量小则仍受市场欢迎。
“三年期国债透过CCS相当于LIBOR+80点左右，对投资者吸引力高，然长端债的优势不明显，”一位外资行利率分析师认为，人民币持续弱势，长端收益率由于美联储退出QE而出现显着上行，加上CCS近期走势有所缓升，而在岸长端利率已大幅下行，在岸离岸长端收益率已很接近。
在岸银行间固定利率10年期国债IFT10YY=CDC收益率为4.177%，离岸新发10年期国债周五BCMKFB14045=收益率报4%；银行间15年期国债 IFT15YY=CDC收益率为4.40%，离岸新发15年期国债BCMKFB14046=收益率为4.29%，在岸离岸国债长端收益率已较一季度有所收敛。
先前在人民币升值预期下，离岸国债收益率一般均低于在岸。今年以来两者短端国债收益率价差亦差距较大，离岸新发3年期国债BCMKFB14042=收益率报2.53%维持低位，银行间3年期国债收益率IFT3YY=CDC收益率在3.94%，差距约为141个基点。
“离岸和在岸国债长端收益率差距今年以来都较小，这种情况会持续，短端收益率收窄趋势是有的，但速度会比较慢，但长期看是会趋同的。”汇丰银行固定收益分析师赵鸣然称。
上述外资行分析师则认为，CNH CCS利率已回升，长端国债对一些资产互换(Asset swap)资金吸引力有所下降。假设下半年美国10年期国债若显着回升，在岸离岸国债收益率长端会进一步收窄，甚至出现倒挂。
一年期离岸交叉货币互换（CCS）周五报于1.53%，虽低于2013年均值1.98%，但近期已有缓升，低水平意味着离岸市场有充足的人民币资金供应。
渣打银行此前报告指出，在岸与离岸人民币利率利差已经见顶。国内市场的进一步开放会加速离岸在岸利率的趋同。点心债的价格波动较小但却能提供不错的回报，预计其平均收益率下半年有可能走高。整个点心债券市场今年的总回报为5.5%，离岸政府债券为3.8%。
汤森路透中国金融与风险业务总经理Adrian Gostick表示， 随着资金管制放松以及境内和离岸市场之间衔接的增加，这两个市场之间的融合是不可避免的，尽管这会是个循序渐进的过程。点心债收益率和境内债券收益率之间的息差自2010年7月点心债市场开放以来已逐步收窄。
**点心债二级市场出现分化**
进入5月，人民币汇率仍是弱势震荡，国内外政策、经济、政治方面存在诸多不确定因素。市场对未来走势有所分化。CNH 市场则流动性略有收紧，但预计仍会保持整体平稳。
目前市场主流观点认为，短期内，弱势贬值格局或成人民币新常态，从长期需求来看，人民币仍会升值，但汇率波动幅度区间会更大。单边升值的历史一去不复返。而从目前市场状况来看，离岸人民币债券市场正逐步成熟，机构对点心债仍有充分兴趣，且处于需求大于供给的状态。
从中信离岸人民币债券指数看，5 月以来指数平均收益率一度上升至5.12%，但5月12 日人民银行召开住房金融专项座谈会后，低等级房地产债券收益率高位回落，进而推动离岸人民币债市企稳回升。
中信证券固定收益分析师杨希认为，高等级债券走势平稳，低等级债券两极分化加剧。多数B信用等级的房地产债整体表现低迷，下半年要看中国经济走势，预计两个B等级的中高等级债有投资机会。
渣打银行预计今年点心债一级市场发行强劲，达到5,500-5,800亿元人民币（包括存款证），强大的一级市场供应可能会抑制二级市场收益率的进一步下行。
欲浏览离岸/在岸人民币债券基准收益率曲线对比，请点选 link.reuters.com/mat59v
以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:
账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量
1. 汇丰 50,370.8 141
2. 渣打 39,059.0 118
3. 星展 16,517.5 43
4. 法巴 12,182.7 40
5. 中国银行 10,152.9 17
**本周市场动态**
--台湾柜买中心周四表示，二家欧洲企业将有望来台发行宝岛债，其中有一家大型企业对发行长年期债券有极大意愿，此外，有另一家欧洲银行正推动发行绿能债券(Green Bonds)，以协助解决环境议题。
--本周离岸人民币债券一级市场热闹非凡，其中中国财政部发行160亿元离岸国债，获得逾2倍认购；建行(601939.SS)(0939.HK)亦在法兰克福发行人民币债券。
-- 根据销售文件，海通证券(600837.SS)将透过旗下子公司发行三年期人民币债券，目前以5.90%在离岸市场询价。
-- 德意志资产及财富管理（DeAWM）与嘉实国际周三在美国推出全球首支人民币合格境外机构投资者（RQFII）中国小型股投资产品，预料未来数月将吸引逾1亿美元资金流入。
-- 台湾央行周三发布的资料显示，至今年5月9日止，共有77家金融机构成为台湾人民币清算行--中国银行(601988.SS)台北分行的参加行，其中包括11家境外银行。
--为强化未来对类似人民币TRF(目标可赎回远期合约)等复杂型高风险商品的控管，台湾金管会周二公布研议修正“银行办理衍生性金融商品业务应注意事项”。（完）
(审校 林高丽)
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