综述：中国资产荒蔓延 投资者借RQDII等渠道离岸债市寻金

路透香港11月20日（记者 赵红梅） - 中国内地市场自6月股灾后大量资产面临“资产配置荒”，蜂拥的资金促债券收益率不断走低后，投资者获利了结和替代资产分流的心思已现，不少寻找债市估值“洼地”的眼神落至离岸点心债和美元债。

随着8月11日人民币汇率出现不小波动后，更多机构、专户资金碍于国内资产荒，热情高涨筹谋出海淘金，QDII（合格境内机构投资者）投资额度已频频告急，RQDII（人民币合格境内机构投资者）和TRS（跨境受益权互换）则已悄然流行，而QDII2（合格境内个人投资者）、两岸基金互认也在紧锣密鼓筹备中。

“内地市场是钱多资产少，很多机构都在准备或已通过QDII、RQDII等渠道来境外投资了，”一位中资券商香港人士称，相对海外波动的权益类市场，债券市场则更为机构们“心头好”。

中金公司分析师陈健恒认为，离岸市场的收益率仍一定程度上高于境内债市，无论是点心债还是中资美元债，投资者可以考虑通过合规渠道逐步增持离岸债券。

**RQDII产品在蹚水过河 **

今年下半年以来，国内资金开始通过各种渠道增持离岸的点心债和美元债。但今年3月以来QDII额度就无新批，存量额度早已告急，少有机构能做TRS，而QDII2、两岸基金互认还待时间窗口启动，不少机构开始试水RQDII通道，申请RQDII的需求在迅速上升。

去年底，中国央行正式开闸人民币合格境内机构投资者（RQDII）业务，且与QDII额度的审批制不同，RQDII采用以实际募集规模为准的审批。

瑞士银行（中国）今年1月已首尝“头啖汤”,首笔产品规模不大，投资标的为北美洲地区的高收益信用连接票据。

路透亦了解到，已有不少中资银行、券商、信托合作通过RQDII通道来境外投资美元债、人民币债或者其他结构化产品，而更多机构还在摸索和申请RQDII中。

“尤其是今年6月以来，机构出海热情很高，苦于QDII额度紧张，就摸索着发行RQDII相关产品，”北京一券商业务总监称，“但银监会对银行及信托投资境外的衍生票据及产品发行主体的国际评级限制较多，所以产品较少落地，而证监会的基金券商动作相对快一些。”

市场人士透露，中国建行(601939.SS)已悄然试水RQDII，10月中旬，该行理财资金通过投资申万宏源证券(000166.SZ)境外债定向资产管理计划、认购中海信托专项信托，并通过该信托单元的RQDII通道申购建行在伦敦发行的人民币债券。

而10月初，山东青岛市投融资平台--青岛城市建设投资（集团）发行的第一单地方融资平台美元三年期5亿元永续债，亦有中资机构通过RQDII通道购得。10月底华宝信托亦推出一笔股权类境外市场投资RQDII信托产品。

一位正在操刀RQDII产品的中资券商投资经理表示，“目前众多机构都在考虑通过RQDII通道出境后倾向于投资美元债、境外挂钩的期权等产品， 但整个流程还是在蹚水过河，银行券商资管、信托、投资公司，不同公司流程有快慢，而监管审批路径也不是很清晰。”

她并解释道，目前银行主要是碍于跨境需要签署ISDR（金融衍生交易主协议）、GMRA（全球通用回购主协议协议）等 ，RQDII产品目前主要是券商、信托等机构合作，标的多为结构化票据等，既可以通过结构化票据投资单一优先股，也可以投资一揽子资产等，较为灵活。

内地机构可通过RQDII直接投资离岸人民币点心债，但若投资美元债，底层资产还需要做一些结构化设计转换为人民币计价资产，比如结构化票据。

**离岸债券吸引力凸显**

中国境内债市在股灾和央行宽松政策加码后快速走牛。9月以来，离岸债券跟随国内债券收益率快速下行，但相对在岸债券而言，离岸市场点心债和美元债吸引力仍在上升。

“国内配置压力愈发增大，都需要寻找收益率略高的可投资资产，6月以来某家股份制银行已经投资了100多亿元美元债了，9月这个趋势更为明显。”上海一家基金固定收益投资部经理称。

中国银行分析师李晶在最新报告中认为，预计中期内离岸人民币债券收益率仍将处于高位，点心债投资的相对价值继续凸显。

陈健恒认为，离岸债券收益率相比于国内仍具备估值优势，在国内信用利差和期限利差都已明显压缩情况下，离岸市场成为最后的估值洼地。高等级离岸点心债和中资美元债的收益率水平至少比境内同评级同期限高出几十个基点(bp)，而高收益的点心债和美元债，收益率甚至可能比境内高出100bp以上。

随着人民币国际化以及资产账户开放，离岸债券市场的供需关系将进一步改善，离岸债券的表现也会明显超过国内债券。 鹏华全球高收益债基金经理也表示，中国企业在海外发行的债券具有较大的吸引力，中国很多全国和区域的龙头地产公司在海外发行的债券收益率都在8%以上。

中信证券分析师杨希认为，人民币即将“入篮”SDR（特别提款权），提升了境外投资者对人民币资产的需求。目前离岸人民币债券收益率继续下行的空间已经大大缩窄，离岸人民币债市或将步入整固阶段，但短期下行风险不大。

以下为汤森路透IFR整理的2015年以来承销点心债(含宝岛债)的各家银行排名：

帐簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

汇丰 36,297.3 137

渣打 26,376.1 71

法巴 17,858.3 58

星展 8,634.1 37

中银 6,019.5 17

**本周市场动态**

--在人民币加速冲刺SDR(特别提款权)之际，多位消息人士透露，中国央行日前悄然束紧境外人民币清算行、参加行跨境融资渠道，不少清算行及参加行已被暂停人民币账户融资及参与债券回购交易。市场人士分析，央行此举意在限制资金调出境外使用，以稳定离岸人民币汇率。

--新西兰乳品业者恒天然(Fonterra)(FCG.NZ)一名高层主管周二表示，随着恒天然扩大在中国的版图，公司准备成为在点心债市场筹借资金的常客。今年稍早恒天然以点心债筹得10亿元人民币(1.57亿美元)，协助投资中国贝因美婴童食品(002570.SZ)的资金需求。

--台湾央行周一公布，至10月底止，台湾银行业累计人民币存款达3,202.65亿元(含可转让定期存单)，较前月减0.64%，此为连续第四个月下滑，上月减幅2.26%。

--中国财政部周一表示，11月23日当周（下周）将在香港发行将再发行140亿元人民币国债。此次将向香港居民发行20亿元，面向机构投资者、国外中央银行、地区货币管理当局发行120亿元。(完)