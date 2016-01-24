焦点：中国试图让外界相信人民币将保持稳定 但投资者存疑

图为百元面值的人民币纸币。 REUTERS/Jason Lee

路透上海/香港1月25日 - 中国决策者上周试图让全球领导人相信，他们无意进一步压低人民币以获得竞争优势。然而，他们更紧迫的任务是说服金融市场相信这点。

中国去年8月意外安排人民币贬值，加上政策转向，投资者因而根本不相信中国政府希望人民币长期保持稳定。政策的转变令金融市场担心，中国经济远比政府流露的情况还要糟糕。

“如果市场继续认为人民币需要进一步贬值，那是相当危险的，”香港一家亚洲资产管理公司的高级投资组合经理说。

“中国央行已暂时成功地稳定了市场，”他说。他因未获授权向媒体公开讲话而拒绝具名。“但我认为，人民币走软的市场预期并没有改变，很多人认为人民币今年将贬值5%左右。”

继8月贬值后，人民币兑美元已累计下跌3%。这次意外贬值加剧了股市的跌势及资本外逃。

在政府采取一系列措施后，中国市场在去年底企稳，但今年1月再度下滑。

中国央行在过去一周左右保持了人民币的稳定，而且上周出席达沃斯世界经济论坛的中国官员也表示，中国政府无意压低人民币。之前包括中国国务院总理李克强在内的多名官员也发表过类似言论。

**贬值预期**

虽然中国近期不太可能再对人民币进行一次性贬值，以免加剧全球市场动荡，而且可能因未能有效传递政策意图而招来一片骂声，但市场预期北京当局会允许人民币下跌。

中国已投入重金来打压投机客，但在中国决策者影响力较弱的市场中，走势反映出人民币兑美元预计会大幅贬值。

离岸人民币无本金交割远期外汇(NDF)走势显示，人民币未来一年将贬值4%，而10月中旬显示的预期贬值幅度只有2%。

一些分析师表示，尽管中国央行向市场注入了创纪录规模的资金，但最近几周在岸短期借款成本上涨，显示资本外流正在加剧。

在2月开始的春节假期来临前，现金需求增加，因此央行临时向金融体系注资以缓解这种局面。但一些分析师认为，今年的大规模注资--上周创下了至少两年来的最大规模，反映出央行试图稳定国内流动性状况。此前央行干预汇市以抵消资本外流。

“虽然央行表示注入流动性是为了防范春节期间可能出现的流动性短缺，但我们认为这主要是为了对抗强劲的资本外流，以及先前为干预汇市而抽出的人民币流动性，”德国商业银行驻新加坡的资深新兴市场分析师Zhou Hao在客户报告中写道。

很多投资者的确认为，中国政府虽然发出如上言论，但其实并不反对人民币走软。想当初，中国经济以两位数的速度增长，国际社会施压中国政府允许人民币升值。

而2015年中国经济创下了逾20年来最低增速，并且可能还会进一步放缓。而美元汇率则有可能随着美国加息而普遍上涨。

实际上，人民币自8月以来的下跌符合参考一篮子货币的新汇率政策，但由于之前多年采取紧钉美元的政策，所以在不详细了解央行将如何管理人民币的情况下，投资者在接受这种变化时十分犹豫。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周末称，金融市场需要更大的“透明度和确定性”。

“我知道市场中存在很浓的怀疑情绪，”凯投宏观驻新加坡的中国经济学家Julian Evans-Pritchard称，“但我们认为这主要是沟通问题。”

咨询机构Gavekal Dragonomics驻北京的中国经济学家Chen Long表示，新的汇率政策意味着中国或容许人民币兑美元进一步下跌。

“该政策没有得到清楚的解释，这是引起市场如此大震荡的主要原因，”他在给客户的报告中称。

“中国央行应澄清‘人民币稳定’的含义，这很关键，”该报告如是说，“我们认为，让人民币保持十分强劲的政治理由不如以往那么强烈。”(完)