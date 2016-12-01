调查：人民币明年料跌至近10年低点 受资本外流及美元升势影响

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透班加罗尔12月1日 - 一项路透调查显示，分析师预测中国人民币明年将跌至近10年低点，因受资本持续外流影响，加上美国升息步伐快于先前预期的看法推升美元。
人民币上周跌至2008年6月初以来最低水准，跟随新兴市场资产的广泛跌势，因特朗普11月意外赢得美国总统选举后，美元劲升。
虽然中国当局采取措施抑制资本外流，并动用外汇储备阻止人民币贬值过快，但本周访问逾50名分析师的调查结果显示，人民币未来一年可能进一步贬值。
今年以来人民币兑美元已经贬值约6%，其中自特朗普意外胜选美国总统以来，跌逾1%。这导致分析师的预测相较于美国大选之前的调查，出现明显变化。
最新调查中，在对未来12个月做出预期的受访者中，超过四分之三预测人民币兑美元会在12个月后达到或跌破7.00水准，而上次调查时仅有四分之一的受访者这样预期。
调查显示，到本月底，人民币兑美元可能在6.90，距离周四所处6.89不远。但一年后料稳步走贬至7.14，若果真如此，则将是近10年来的最低水平。
“由于...美国总统当选人特朗普之前扬言将中国列为利率操纵国，对于无序贬值的担忧加剧，”莱斯银行分析师在近期一份报告中称。
“虽然对于人民币无序贬值的担忧尚为时过早，但近期美国定期利率的上升，很容易在未来数月重新引发中国资本外流压力。”(完)
(编译/审校 蔡美珍/刘秀红/汪红英)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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