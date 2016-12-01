调查：人民币明年料跌至近10年低点 受资本外流及美元升势影响

路透班加罗尔12月1日 - 一项路透调查显示，分析师预测中国人民币明年将跌至近10年低点，因受资本持续外流影响，加上美国升息步伐快于先前预期的看法推升美元。

人民币上周跌至2008年6月初以来最低水准，跟随新兴市场资产的广泛跌势，因特朗普11月意外赢得美国总统选举后，美元劲升。

虽然中国当局采取措施抑制资本外流，并动用外汇储备阻止人民币贬值过快，但本周访问逾50名分析师的调查结果显示，人民币未来一年可能进一步贬值。

今年以来人民币兑美元已经贬值约6%，其中自特朗普意外胜选美国总统以来，跌逾1%。这导致分析师的预测相较于美国大选之前的调查，出现明显变化。

最新调查中，在对未来12个月做出预期的受访者中，超过四分之三预测人民币兑美元会在12个月后达到或跌破7.00水准，而上次调查时仅有四分之一的受访者这样预期。

调查显示，到本月底，人民币兑美元可能在6.90，距离周四所处6.89不远。但一年后料稳步走贬至7.14，若果真如此，则将是近10年来的最低水平。

“由于...美国总统当选人特朗普之前扬言将中国列为利率操纵国，对于无序贬值的担忧加剧，”莱斯银行分析师在近期一份报告中称。

“虽然对于人民币无序贬值的担忧尚为时过早，但近期美国定期利率的上升，很容易在未来数月重新引发中国资本外流压力。”(完)