人民币对英镑直接交易周四启动 将进一步助推人民币国际化（更新版）

路透北京/香港6月18日 - 在中国国务院总理李克强访英期间，中国外汇交易中心宣布启动人民币对英镑直接交易。分析人士指出，短期看此举的政治意义大于实际意义，但长期看亦将推动人民币国际化，并便利人民币和英镑在贸易投资中的结算使用。

中国外汇交易中心周三宣布，将自周四(19日)起在银行间外汇市场开展人民币对英镑直接交易，以促进中英双边贸易和投资，便利人民币和英镑在贸易投资结算中的使用，满足经济主体降低汇兑成本的需要。

“这个的政治意义大于实际意义，但长期看肯定将推动人民币国际化，便利跨境交易合作。”招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮指出。

他并认为，稍早建设银行(601939.SS)(0939.HK)获选为伦敦提供人民币清算服务，并成为欧洲首个官方人民币清算行，这一举措对伦敦提升人民币资金的吸引力具有更直接的效力，也将有效提升人民币贸易的便利度，从而令伦敦的人民币交易市场更加深化。

中国国务院总理李克强访问英国期间，两国于周二签署了价值超过140亿英镑(235亿美元)的经贸协议，主要集中在能源和金融领域。李克强此行旨在加深中英两国的商贸往来。

英国稳居中国第七大出口市场的地位。数据显示，2013年，中英双边贸易创历史最高水平，首次突破700亿美元大关，比上一年增长11%，远超同期中欧贸易2.1%的增长率，也高出中国进出口7.6%的整体增长水平。2013年，中国对英出口首次突破500亿美元大关，比上一年增长10%。

此外，按交易量算，伦敦已经成为全球仅次于香港的人民币离岸市场。2013年，伦敦的人民币交易量就增加了50%，同年中英签署的2,000亿元人民币的双边本币互换协议，是中国同七国集团国家签署的首个此类协议。且伦敦还获得800亿人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度，首只交易基金近日在伦敦证交所上市。

**推动双边经贸**

中国外汇交易中心网站刊登公告称，银行间外汇市场人民币对英镑交易实行直接交易做市商制度，直接做市商承担相应义务，连续提供人民币对英镑直接交易的买、卖双向报价，为市场提供流动性。

人民币对英镑汇率中间价将改为根据直接交易做市商报价形成，此前为根据当日人民币对美元汇率中间价以及美元对英镑汇率套算形成。

另据汇丰(0005.HK)(HSBA.L)新闻稿，该行已获中国央行批准成为首批人民币/英镑直接交易的作市商之一。

“在遵循市场原则的基础上开展人民币对英镑直接交易，这是中英两国共同推动双边经贸关系进一步向前发展的重要举措。”央行网站刊登的新闻稿指出。

央行并称，对外汇交易中心开展人民币对英镑直接交易表示积极支持，并认为此举有利于形成人民币对英镑直接汇率，降低经济主体汇兑成本，促进人民币与英镑在双边贸易和投资中的使用，有利于加强两国金融合作，支持中英之间不断发展的经济金融关系。（完）

(发稿 李文科/李珊珊; 审校 黄凯/杨淑祯)

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