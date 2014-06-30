博客：人民币英镑直接兑换 水未到渠先成

作者 李然

人民币和英镑实现直接兑换，有助于推动人民币国际化，却远非“去美元化”的充分条件。但难以否认，随着政府对人民币国际化的大力推进，其正成为影响全球货币未来格局的“慢变量”。

这种慢变量引发的变化，可能如沙丘的突然倒塌一样，长长的岁月中似无动静，但倒塌的一刻却又猝不及防。

货币直兑最大的现实意义是提高人民币在国际上使用的便利程度。打个比方，这些步骤如同为国际资金流动挖好了名为“人民币”的渠道，但资金流是选择在美元的运河里流淌、还是借道人民币，仍有繁多的制约和影响条件。

从企业需求的微观层面来看，货币直兑并不意味着去美元化能够迅速完成。除了商品计价仍多以美元为主以外，选择结算币种首要考虑的是汇率风险和兑换成本，而这些都与美元有千丝万缕的关系，短期之内美元的地位还是难以撼动。

例如人民币兑日圆于2012年实现直接兑换，中国外汇交易中心即期交易资料显示，比较人民币兑日圆的交易额在所有外汇交易额中的占比，先是2013年三季度时较上年同期的0.14%急剧上升到6.65%，随后又从2013年6月的5.2%缩减到今年5月的2.1%。

日圆直兑交易量下降与政治因素影响下双边贸易量骤减有关，但由于日圆汇率波动较大，企业宁愿放弃直兑而选择相对稳定的美元来进行交易，也是一大原因。这一方面显示贸易量仍是决定外汇交易的直接因素，一方面也反映直兑后汇率形成和兑换成本都仍难以摆脱美元的影响。

一中资行外汇交易主管解释，银行在收到客户不同币种的结购汇头寸之后，并不一定通过直接盘来平盘，而是会通过拆盘为交叉盘来实现收益最大化，即将各币种都先兑换成美元，美元长短头寸进行对冲之后，再进行人民币交易。

为什么银行不愿意用其他币种来做对冲中介呢？这是因为拆盘交易的存在，使得非美元币种对人民币直接交易的头寸非常小，并造成流动性非常差，导致做市商报价买卖点差相对较高、甚至高于拆盘为美元进行交易的综合成本。这都使非美元货币与人民币直兑在价格形成和交易成本上都仍无法回避美元。

实际上，微观层面问题的深层原因正与宏观层面相吻合--从全球来看，人民币的使用需求还远远不够。

一国货币要成为国际性货币并被公共和私人部门所乐意选择使用，必须具备极强的流动性和安全性，并兼顾交易成本。除了发行国的政局和经济要足够稳定和强大，也要求该币种拥有足够深度的全球债券市场作为流动性支持，和足够成熟的衍生品市场作为安全性的保障。

从这些条件上看，人民币直兑和清算体系的建设，在资金流动便利和交易成本方面作出了贡献；对于后续的全球债券和衍生品市场建设，在汇率形成、波动率计算方面提供了直接参考。这些都更像是人民币国际使用的硬件设施，起到保障和促进作用。

**撼动全球货币格局的慢变量**

真正提振人民币的使用需求，根本上需要在继续提高国际贸易往来的同时，逐步提高人民币在计价、结算、储备方面的比重，以改变当前离岸人民币积累主要依靠升值预期驱动的现状；需要可兑换程度的提高，这对于资本帐户开放、汇率利率改革、乃至于进一步深化国内全面的金融改革都提出更高的要求；需要离岸人民币市场加深、拓宽并完善回流机制。

此外，国际形势分析也可为理解当前加快对外货币直兑布局提供思路。美元一家独大的国际地位，近年来几轮QE产生的溢出效应也让各国叫苦不迭，这也使寻求美元替代品的需求有所提升。

近期，受西方制裁的俄罗斯、国内银行受美国财政部巨额罚款的法国都放话要减少美元的使用，而人民币正是美元之外的选项之一；而俄罗斯最大天然气公司Gazprom (GAZP.MM)财务长也于周四称，该公司准备在向中国销售天然气时使用人民币结算，彰显人民币的国际接受程度正在提升。

试想，国际资金在今后某一个时点、出于一些原因不愿意使用美元，而人民币却没有足够的理由和吸引力来赢得它们的青睐，届时中国将会有多么后悔贻误战机？