人民币贬值放缓 中国境外房产投资将从美国转向亚洲--高力

柏瑞投资预料再有机构调降中国评级 但认为对债券通影响不大
路透香港5月24日 - 稍早国际评级机构穆迪下调中国评级，全球资产管理公司柏瑞投资周三发表评论指出，预料再有机构调降中国评级，但认为不会对债券通造成很大影响。
路透上海3月9日 - 国际物业咨询公司--高力国际近日发布报告称，今年人民币汇率预计不会进一步大幅下跌，中国境外房地产投资将从美国向亚洲市场转移。亚洲房地产资本流出会放缓，亚洲区域内部的房地产投资将表现强劲，中国将发挥更大的作用。
据高力国际统计，近年来亚洲资本流动呈现出“外流上升、流入下降、内流激增”的模式。亚洲对世界其他地区房地产市场的总资本流出急剧上涨，2016年达589亿美元，而流入却停滞不前。这一波向亚洲以外地区投资的趋势一直由中国内地资本所引领，中国资本占去年亚洲向全球资本流出规模的43%。
报告指出，亚洲区域内不同国家之间的房地产资本流动八年内增长了233%，从2008年的208亿美元增至2016年的693亿美元，其中去年中国内地投资者贡献了120亿美元，占总数的17%。强劲的区域内房产投资表明，亚洲的金融机构和开发商比区域外投资者更加看好亚洲的前景。
亚洲资本向区域外投资，美国市场是主要的目的国。高力国际报告指出，2016年，亚洲对美国的投资为291亿美元，占当年亚洲对外投资总额的一半。
高力国际亚洲研究执行董事安德鲁·哈斯金斯（Andrew Haskins）表示：“中国内地资本在亚洲对美国投资总额中所占的比例相当高，多年来，人民币对美元汇率持续贬值，美国资产大受欢迎，这二者并非巧合。”
他认为，中国内地投资者急于购买海外物业资产，尤其是在亚洲以外地区投资房产，这背后最重要的原因，很可能是担忧人民币进一步贬值。中国投资者一直对美国特别感兴趣，因为美国经济一直在增长，而且美元是世界上最重要的储备货币。
高力国际认为，鉴于最近传出有关中国经济的利好消息，人民币进一步贬值的空间已经不大；而且中国近期出台的资本管制会减缓内地投资者对外投资交易，从而抑制人民币进一步贬值。
报告指出，人民币贬值放缓可能会降低美国地产市场对中国的吸引力，再加上政治压力的原因，预计2017年起中国投资将向亚洲市场转移。这将符合中国政府的“一带一路”长期战略。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透香港5月24日 - 稍早国际评级机构穆迪下调中国评级，全球资产管理公司柏瑞投资周三发表评论指出，预料再有机构调降中国评级，但认为不会对债券通造成很大影响。
路透5月24日 - 高盛周三表示，美国总统特朗普建议出售美国一半的战略石油储备，对石油输出国组织(OPEC)试图减少全球石油过剩的努力，可能不会产生什么影响。
由于美国政治局势不稳定严重拖累了人气，美元兑一篮子货币接近六个月低点。市场对特朗普推进促增长政策能力心怀不安加剧了美元的下跌风险。经济数据疲软也带来不利影响，这不禁让人担心美联储鹰派是否会受到影响。