人民币贬值放缓 中国境外房产投资将从美国转向亚洲--高力

路透上海3月9日 - 国际物业咨询公司--高力国际近日发布报告称，今年人民币汇率预计不会进一步大幅下跌，中国境外房地产投资将从美国向亚洲市场转移。亚洲房地产资本流出会放缓，亚洲区域内部的房地产投资将表现强劲，中国将发挥更大的作用。

据高力国际统计，近年来亚洲资本流动呈现出“外流上升、流入下降、内流激增”的模式。亚洲对世界其他地区房地产市场的总资本流出急剧上涨，2016年达589亿美元，而流入却停滞不前。这一波向亚洲以外地区投资的趋势一直由中国内地资本所引领，中国资本占去年亚洲向全球资本流出规模的43%。

报告指出，亚洲区域内不同国家之间的房地产资本流动八年内增长了233%，从2008年的208亿美元增至2016年的693亿美元，其中去年中国内地投资者贡献了120亿美元，占总数的17%。强劲的区域内房产投资表明，亚洲的金融机构和开发商比区域外投资者更加看好亚洲的前景。

亚洲资本向区域外投资，美国市场是主要的目的国。高力国际报告指出，2016年，亚洲对美国的投资为291亿美元，占当年亚洲对外投资总额的一半。

高力国际亚洲研究执行董事安德鲁·哈斯金斯（Andrew Haskins）表示：“中国内地资本在亚洲对美国投资总额中所占的比例相当高，多年来，人民币对美元汇率持续贬值，美国资产大受欢迎，这二者并非巧合。”

他认为，中国内地投资者急于购买海外物业资产，尤其是在亚洲以外地区投资房产，这背后最重要的原因，很可能是担忧人民币进一步贬值。中国投资者一直对美国特别感兴趣，因为美国经济一直在增长，而且美元是世界上最重要的储备货币。

高力国际认为，鉴于最近传出有关中国经济的利好消息，人民币进一步贬值的空间已经不大；而且中国近期出台的资本管制会减缓内地投资者对外投资交易，从而抑制人民币进一步贬值。

报告指出，人民币贬值放缓可能会降低美国地产市场对中国的吸引力，再加上政治压力的原因，预计2017年起中国投资将向亚洲市场转移。这将符合中国政府的“一带一路”长期战略。（完）