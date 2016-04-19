3月人民币实际有效汇率创近两年最大降幅 名义汇率四连降--BIS

路透上海4月19日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，3月人民币名义有效汇率指数四连降至122.95，续创逾一年新低，当月降幅0.75%，较上月0.78%略收窄；而实际有效汇率指数亦大降1.79%至128.42的10个月新低，单月降幅为近两年来最大，上月调整后为环比升0.82%。

根据BIS公布的数据统计，1-3月名义有效汇率累计下跌2.34%，实际有效汇率则累计下降1.32%；而去年人民币实际有效汇率涨3.93%，名义有效汇率涨3.66%，均现连六年上升，表明人民币仍是强势货币。

由于实际有效汇率是经过通胀调整的，名义汇率降幅明显小于实际汇率，表明当前中国的整体通胀水平要低于可比较的国家的通胀水平。

中国春节后部分食品和服务价格回落，带动3月CPI环比回落，同比涨幅2.3%低于市场预期。预计食品价格涨幅回落，二季度通胀将保持温和可控。

中国外汇交易中心公布的BIS权重的人民币汇率指数3月下跌1.96%，并逼近下方99关口支撑。

2014年人民币实际和名义有效汇率涨幅均较2013年放缓至6.4%；2013年两者分别升值7.9%和7.2%，较2012年的2.2%和1.7%明显提升。

BIS的有效汇率指数是基于2011-2013年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。(完)

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