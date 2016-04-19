3月人民币实际有效汇率创近两年最大降幅 名义汇率四连降--BIS

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透上海4月19日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，3月人民币名义有效汇率指数四连降至122.95，续创逾一年新低，当月降幅0.75%，较上月0.78%略收窄；而实际有效汇率指数亦大降1.79%至128.42的10个月新低，单月降幅为近两年来最大，上月调整后为环比升0.82%。
根据BIS公布的数据统计，1-3月名义有效汇率累计下跌2.34%，实际有效汇率则累计下降1.32%；而去年人民币实际有效汇率涨3.93%，名义有效汇率涨3.66%，均现连六年上升，表明人民币仍是强势货币。
由于实际有效汇率是经过通胀调整的，名义汇率降幅明显小于实际汇率，表明当前中国的整体通胀水平要低于可比较的国家的通胀水平。
中国春节后部分食品和服务价格回落，带动3月CPI环比回落，同比涨幅2.3%低于市场预期。预计食品价格涨幅回落，二季度通胀将保持温和可控。
中国外汇交易中心公布的BIS权重的人民币汇率指数3月下跌1.96%，并逼近下方99关口支撑。
2014年人民币实际和名义有效汇率涨幅均较2013年放缓至6.4%；2013年两者分别升值7.9%和7.2%，较2012年的2.2%和1.7%明显提升。
BIS的有效汇率指数是基于2011-2013年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。(完)
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(发稿 张金栋; 审校 张喜良)
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路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。