人民币汇率维稳挑战依然严峻 提高政策可信度是关键--专家

路透北京3月2日 - 中国金融四十人论坛高级研究员管涛撰文称，人民币汇率已阶段性企稳，支持人民币汇率稳定的因素正在不断积累，但维持人民币汇率稳定的挑战依然严峻；未来提高政策可信度是汇率维稳的关键，不仅要靠市场沟通，还要靠市场操作，进一步发挥汇率杠杆的调节作用。

他日前在中国金融杂志撰文指出，应对资本外流，政府有汇率、储备、管制三个外汇政策工具，每个工具都各有利弊，没有无痛的解决方案。政府要在情景分析、压力测试的基础上准备好应对预案，从最坏处打算，争取最好结果。

“市场应该不断增强适应人民币汇率波动的能力，理性看待人民币汇率双向波动，不要用市场判断替代市场操作，控制好、管理好汇率敞口风险。”曾任职国家外汇管理局国际收支司司长的管涛称。

他指出，今年开年以来人民币阶段性企稳适逢天时地利人和。首先，国内经济企稳夯实汇率稳定的基础；其次，货币政策转向缓解资本流出压力。短期看，境内货币金融条件收紧，客观上有助于保持人民币正利差优势，防止金融风险积聚，缓解资本外流、汇率贬值压力。

同时，跨境监管政策调整抑制资本过度流出，而跨境人民币流出大幅减少，做空人民币力量受挫；此外，“特朗普效应”消退也抑制了做多美元的热情。

他并认为，如果国内经济企稳势头进一步夯实，有利于从根本上稳定市场信心，甚至促进资本回流；而坚持实施稳健中性的货币政策，有助于对外币值稳定。短期内，货币市场利率走高，推动金融市场和实体经济去杠杆，有助于缓解资本外流压力；中长期看，有助于化解金融风险、抑制资产泡沫，而金融稳是货币稳的前提。

而前期资本流出压力已有一定程度的释放。延续“宽进严出”的监管思路，在不突破现行政策框架、不违背国际规则和义务前提下，鼓励流入和结汇、限制流出的管理政策调整仍有一定空间。

**提高政策可信度是维稳关键**

在管涛看来，维持人民币汇率稳定的挑战依然严峻。一方面国内继续面临经济下行压力。如果国内经济增长不如预期，这将影响市场信心，同时也将制约货币政策操作，甚至倒逼货币政策重回宽松。中美贸易摩擦可能加剧，而且，美国反全球化的示范效应，可能会进一步恶化中国外部环境，加大中国经济下行压力，刺激人民币汇率看空预期。

美元则仍存在走强可能性，如果“特朗普效应”被证实，美国财政刺激和扩大基建的政策可能导致美国再通胀和美联储连续加息以及美国资本回流；此外，欧洲政治选举、欧元命悬一线、新兴市场动荡、地缘政治冲突等不确定性因素增加，也可能会因市场避险情绪推高美元。

他并指出，国内资本管制的效果有其局限性。中国跨境资本流出压力依然较大，而且跨境人民币流出的收紧可能增加境内购汇压力；而做空人民币的力量主要来自境内资产重新配置的需求，打击境外做空势力难以根本解决问题。提高利率是打击境外做空势力的重要手段，但不能简单适用于境内操作。

管涛还提到，外汇储备变动可能影响市场情绪，外汇储备降得越多、持续时间越长，对市场信心的冲击就越大。长此以往，政府市场信誉受损，有可能形成预期自我强化、自我实现的循环。

“当前资本外流既有内外部基本面的问题，也有市场情绪的原因，重塑政府市场信用，提高政策可信度是汇率维稳的关键。这不仅要靠市场沟通，还要靠市场操作，进一步发挥汇率杠杆的调节作用。”他称。（完）