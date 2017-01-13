人民币汇率或再成中美争端焦点 强美元仍将威胁稳定--专家

路透上海1月13日 - 中国原国家外汇管理局国际收支司司长管涛称，人民币汇率有可能再度成为中美贸易关系争端的焦点，而强美元仍是人民币稳定面临的重大挑战。

管涛现任中国金融四十人论坛高级研究员。上海证券报周五援引他并指出，未来美元走向存在不确定性。若美元走弱，在现行人民币汇率定价机制下，人民币汇率贬值压力可能缓解，但市场仍需要观察央行会不会复制2016年上半年的操作；若美元走强，人民币汇率还可能下跌。

此外，他并不认同上周人民币汇率“过山车”的走势是来自央行干预，认为是监管层政策以及市场预期等共同作用下所形成的局面。

对于汇率问题，去年12月召开的中央经济工作会议强调，要在增强汇率弹性的同时，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。（完）