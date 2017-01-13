人民币汇率或再成中美争端焦点 强美元仍将威胁稳定--专家

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透上海1月13日 - 中国原国家外汇管理局国际收支司司长管涛称，人民币汇率有可能再度成为中美贸易关系争端的焦点，而强美元仍是人民币稳定面临的重大挑战。
管涛现任中国金融四十人论坛高级研究员。上海证券报周五援引他并指出，未来美元走向存在不确定性。若美元走弱，在现行人民币汇率定价机制下，人民币汇率贬值压力可能缓解，但市场仍需要观察央行会不会复制2016年上半年的操作；若美元走强，人民币汇率还可能下跌。
此外，他并不认同上周人民币汇率“过山车”的走势是来自央行干预，认为是监管层政策以及市场预期等共同作用下所形成的局面。
对于汇率问题，去年12月召开的中央经济工作会议强调，要在增强汇率弹性的同时，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。（完）
(发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。