人民币实际汇率与其公允价值相比约高估5%-10%--中金

路透北京2月24日 - 中国大型投行--中金公司周三发布研报指出，中国经济基本面不支持人民币汇率大幅贬值，人民币实际汇率与其公允价值相比约高估5%-10%；人民币的贬值压力来自于中国经济放缓，而不是结构性高估。

该报告并指出，尽管中国宏观经济面临挑战，但中国银行业的资产质量问题仍处于可控范围内；对中国资产质量的担忧加剧的根本原因在于中国投资回报率的下降，而中国经济复苏的关键在于有效执行市场化改革。

以下是中金公司的宏观专题报告《Kyle Bass忽略了什么？中国是否即将面临银行危机与人民币大幅贬值》的要点摘录：

现阶段的中国与1990年的日本不能简单对比，中国目前的人均GDP仅相当于1990年日本的1/4，中国目前的杠杆与远低于1990年时的日本，目前中国的需求和生产力仍有很大的增长空间。

考虑到中国极高的储蓄率，以及并不发达的债券市场，中国整体的金融杠杆率仍处于合理的范围内。

中国贷款/GDP比率相对较高，但很大程度上反映的是银行信贷在中国社会融资中的主导地位，而不能简单地归结为整体杠杆率过高。中国整体的银行资产负债比过去十年来并没有增长10倍，而且48-50%的银行资产可以被归于“低风险”资产。影子银行贷款可能有较高的违约风险，但并没有Kyle Bass报告里描述的那么严重。

中国银行业的资产质量问题可能并不比1998-2002年时更严重。相比当年，本轮投向产能过剩行业的贷款规模相对较小，银行已变得更加商业化、私人部门的投资比率大幅增加，而且公共部门也拥有更加丰厚的资源。

中国的外汇储备占据全球外汇储备的1/3（而且中国政府持有的许多外汇资产并未计算在内，加上这部分的总外汇资产大致相当于现有全球官方外汇储备的40%），足以达到任何宏观审慎标准。

中国的贸易顺差率及中国出口占全球贸易份额仍在不断增加，表明人民币依然具有竞争力。与贸易伙伴相比，人民币实际汇率与其公允价值相比约高估了5-10%，而这仍然可以通过贸易部门通缩和提高生产力的结构性改革进行调整。此外，由于贸易产品价格显着通缩，人民币之前的升值并没有削弱中国贸易部门的竞争力。

美元在2016年可能不会继续去年单边升值的趋势，同时考虑到中国庞大的净储蓄规模，且目前较低甚至为负的全球利率环境，人民币贬值的空间有限。

中国宏观经济当前面临严峻挑战，与1998-2002年类似；对中国资产质量的担忧加剧的根本原因在于中国投资回报率的下降，避免严重债务通缩周期的关键在于提升中长期投资回报率，以推动经济持续复苏。而中国经济复苏的关键在于有效执行市场化改革。（完）