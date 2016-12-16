短期看人民币贬值压力确实存在 但美加息冲击已提前透支--人民日报

路透上海12月16日 - 针对美联储加息25个基点，人民日报评论文章称，短期来看，人民币汇率贬值压力确实依然存在，但长期而言，决定人民币汇率走向的还是中国的经济基本面；要正视美联储加息影响，大部分贬值压力在加息前得以释放，此次的压力反而不会像以前那么大。

周五人民日报刊登人民时评指出，只有中国经济增长速度保持平稳，才能让国内外投资者有信心，经济形势好，人民币汇率维持稳定才有资本。事实表明，人民币汇率有条件继续保持合理均衡水平上的基本稳定，经济基本面能够提供强有力的支撑。

“有人担心此举（美联储加息）会给人民币带来进一步贬值压力，加大资本外流。事实上，大可不必过分担忧。”文章称。

文章称，美联储加息使得美元收紧、资本回流，确实会造成非美货币贬值压力进一步加大，资本可能会流出这些国家，进而影响到各国经济发展，加息之后的影响必须予以重视。但市场上的美元会有所收紧，反而可以使大家更多选择相对宽松的欧元等来应对美元流动性紧张，以此缓解加息对全球金融体系稳定性的冲击。

文章强调，今年以来，国内经济运行中的积极变化和亮点增多，“三去一降一补”取得成效，工业、投资、消费稳中有升，服务业加快发展等，未来，相信在坚持稳中求进工作总基调下，随着供给侧结构性改革推进，稳定的宏观经济政策必能稳住市场预期，增强发展信心。

人民日报海外版周日亦发表热点聚焦指出，美联储明年“多次加息”预期再度升温，但更要看到加息本身对人民币冲击已经过度透支。同时，中国的贸易顺差、经济稳健转型等因素对人民币汇率的支撑亦不容忽视。综合来看，未来人民币币值形有波动但势仍稳固。（完）