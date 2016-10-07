IMF官员称中国应能够成功实现汇率机制的过渡

Rodlauer在记者会上称，中国当局过去在引导汇率机制脱离对美元的硬挂钩，同时避免投机泡沫方面十分“有技巧”。

在被问及他是否预期人民币会再次大幅贬值时，他答道：“人民币汇率未来肯定还会出现波动，但我认为应该预期，他们会成功地逐步完成过渡，而不会出现你所说的那种震荡。”(完)