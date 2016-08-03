人民币兑美元汇率将在12个月后贬值至6.7235元--ING

安联首席经济顾问称美元强劲升值是2017年最大风险
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透北京8月3日 - 荷兰最大金融机构--荷兰国际集团(ING)最新发布的报告称，已调整未来12个月对多种货币的预期，预计人民币兑美元汇率将在12个月后贬值至6.7235元。
该报告并预测，一个月后人民币兑美元的汇率为6.7000元、3个月为6.6850元、6个月为6.6928元。
“我们认为中国的金融政策能够实现依靠强劲国内消费推动的增长，这很令人欣慰。1月的信贷数据，以及央行汇率政策透明度的日益提高，使得汇率风险从2月中旬便得到了修复。”报告称。
本地时间上午11:41，人民币兑美元即期报6.6285元。
ING同时调降了对韩元和印度尼西亚卢比兑美元的汇率预期。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透北京1月16日 - 中国央行上周发文要求支付机构客户备付金进行集中存管，国泰君安证券发布报告认为，此举将使支付机构管理流动性更方便，监管部门也能够更好地检测支付机构资金流，利于管控风险和反洗钱；而支付机构“吃利差”的模式终结，将逐渐回归为民众提供小额便捷的支付服务本质。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登专家文章称，与欧美国家不同，中国拥有庞大的国有资产和国有资源，为债务安全构筑了坚实的“防护堤”，同时中国财政赤字具有“建设性”和“生产性”特质，适度提高财政赤字率有利经济发展。