人民币兑美元汇率将在12个月后贬值至6.7235元--ING

路透北京8月3日 - 荷兰最大金融机构--荷兰国际集团(ING)最新发布的报告称，已调整未来12个月对多种货币的预期，预计人民币兑美元汇率将在12个月后贬值至6.7235元。

该报告并预测，一个月后人民币兑美元的汇率为6.7000元、3个月为6.6850元、6个月为6.6928元。

“我们认为中国的金融政策能够实现依靠强劲国内消费推动的增长，这很令人欣慰。1月的信贷数据，以及央行汇率政策透明度的日益提高，使得汇率风险从2月中旬便得到了修复。”报告称。

本地时间上午11:41，人民币兑美元即期报6.6285元。

ING同时调降了对韩元和印度尼西亚卢比兑美元的汇率预期。（完）