专家称人民币汇率不值得保 应克服非理性的汇率浮动恐惧症

沪深证交所周三两融余额减少7.5亿元 续创近四个月新低
路透北京5月25日 - 中国股市沪综指周三微收升0.07%。沪深证交所融资融券余额当日减少7.5亿元人民币，连续四日下跌；两市两融余额为8,756.1亿元，续创近四个月新低。
路透上海1月17日 - 中国社会科学院学部委员余永定称，人民币贬值的压力是多种因素导致的，不全因为美元升值，但中国有巨额贸易顺差，有3万亿美元外储，以及有全球最高的经济增速和还有强有力的政府，应克服非理性的汇率浮动恐惧症。
上海证券报周二援引他在“2017年债券市场投资策略论坛”的表述称，中国过去两年动用了约一万亿美元的外储维稳汇率成本巨大，而加息也不符合中国宏观状况，资本管制不断加强又会导致人民币国际化步伐放缓。
“我们现在面临的是5选4的局面：汇率、外储、货币政策独立性、国家信誉和防止市场扭曲、人民币国际化。”余永定表示，“我认为，这当中最不值得保的就是汇率。”
截至2016年12月31日，中国外汇储备规模为30,105.17亿美元，2016年全年下降3,198.44亿美元。余永定指出，IMF可动用的总资源加起来大约是6,600亿美元，东南亚金融危机期间所有国家消耗的外储是3,500亿美元。
他认为结合中国的实际情况，就算汇率出现较大贬值，也不会发生货币危机。
他举例称，按照哈佛大学经济学教授、IMF前首席经济学家肯尼斯·罗格夫的观点，货币危机（贬值25%以上）会产生四大问题：银行资产负债表币种错配、主权债务危机、企业外债危机和通货膨胀。但中国对这些因素的冲击总体影响不大。
余永定也否定了人民币贬值是因为美元升值的说法。他指出，CFETS指数（人民币汇率指数）是不断变动的，2016年前8个月一直下跌，直到8月份后才基本稳定。
他认为更严谨的说法应该是：美元升值给人民币贬值留下了较大空间（可以保持篮子货币指数不变），央行顺水推舟，让人民币贬值，以释放贬值压力。（完）
(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
路透北京5月25日 - 中国股市沪综指周三微收升0.07%。沪深证交所融资融券余额当日减少7.5亿元人民币，连续四日下跌；两市两融余额为8,756.1亿元，续创近四个月新低。
路透香港5月24日 - 中国在线和移动支付平台支付宝周三在香港推出其首个非人民币支付应用程序，进一步接近其扩大支付币种的目标。
路透香港5月25日 - 国际评级机构穆迪周三晚间将香港的本币和外币发行人评级从Aa1下调至Aa2，并将展望从负面调整为稳定。