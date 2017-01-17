专家称人民币汇率不值得保 应克服非理性的汇率浮动恐惧症

路透上海1月17日 - 中国社会科学院学部委员余永定称，人民币贬值的压力是多种因素导致的，不全因为美元升值，但中国有巨额贸易顺差，有3万亿美元外储，以及有全球最高的经济增速和还有强有力的政府，应克服非理性的汇率浮动恐惧症。

上海证券报周二援引他在“2017年债券市场投资策略论坛”的表述称，中国过去两年动用了约一万亿美元的外储维稳汇率成本巨大，而加息也不符合中国宏观状况，资本管制不断加强又会导致人民币国际化步伐放缓。

“我们现在面临的是5选4的局面：汇率、外储、货币政策独立性、国家信誉和防止市场扭曲、人民币国际化。”余永定表示，“我认为，这当中最不值得保的就是汇率。”

截至2016年12月31日，中国外汇储备规模为30,105.17亿美元，2016年全年下降3,198.44亿美元。余永定指出，IMF可动用的总资源加起来大约是6,600亿美元，东南亚金融危机期间所有国家消耗的外储是3,500亿美元。

他认为结合中国的实际情况，就算汇率出现较大贬值，也不会发生货币危机。

他举例称，按照哈佛大学经济学教授、IMF前首席经济学家肯尼斯·罗格夫的观点，货币危机（贬值25%以上）会产生四大问题：银行资产负债表币种错配、主权债务危机、企业外债危机和通货膨胀。但中国对这些因素的冲击总体影响不大。

余永定也否定了人民币贬值是因为美元升值的说法。他指出，CFETS指数（人民币汇率指数）是不断变动的，2016年前8个月一直下跌，直到8月份后才基本稳定。

他认为更严谨的说法应该是：美元升值给人民币贬值留下了较大空间（可以保持篮子货币指数不变），央行顺水推舟，让人民币贬值，以释放贬值压力。（完）