专家称支持人民币汇率稳定的积极因素不断积累 但维稳压力仍大

路透上海4月17日 - 前中国国家外汇管理局国际收支司司长、中国金融四十人论坛（CF40）高级研究员管涛表示，现阶段，支持人民币汇率稳定的积极因素正在不断积累，国内经济企稳夯实了汇率稳定的基础；此外，稳健中性的货币政策有助于对外币值的稳定，金融稳是货币稳的前提。

中国证券报周一并引述其指出，正是在这多重利好因素的共同作用下，2017年新年伊始，人民币汇率阶段性企稳；但未来美元指数的不确定性仍然存在，维持人民币汇率稳定的压力仍然不小。

管涛并称，当前中国的外汇市场已具备多重均衡的特征。也就是说，在给定贸易仍然是顺差、经济增长仍然不错的情况下，资本有可能流入，也有可能流出，人民币有可能升值，也可能贬值，这就是人民币汇率改革面临的现实市场约束。

他进一步表示，在多重均衡的市场环境下，市场汇率就会可能出现偏离基本面因素的过度调整（也就是超调）：当市场情绪偏多的时候，就会选择性的相信好消息，市场汇率就会相对均衡汇率水平过度升值，形成汇率高估；偏空的时候，就会选择性地相信坏消息，市场汇率就会相对均衡汇率水平过度贬值，形成汇率低估。

通过这种方式，市场汇率围绕均衡汇率水平上下波动。汇率稳定的政策目标是难以通过市场自发实现的，还需要通过政府汇率调控，而这又取决于汇率政策的市场可信度。因此现阶段重塑政府市场信用，提高政策可信度，是提高汇率稳定的关键。当然，这既要靠市场沟通，也要靠市场操作。

他认为，现在市场上对货币政策信号理解比较混乱。要想充分享受汇率浮动带来的好处，根本上还要加速货币政策框架的转型，确立清晰、可信的货币政策锚，建立市场化的利率形成、调控和传导机制。

管涛谈到，美国总统特朗普近期的表态是承认中方维持人民币汇率稳定、阻止人民币汇率贬值的客观现实，显示美方正在改变对于人民币汇率长期存在的一种偏见和误解。但特朗普还指出，这种表态也是基于地缘政治方面需要中方合作的考量。因此中美之间的汇率争端问题并没有完全得到化解。

他还认为，不能把拉高境内资产价格作为“稳汇率”的手段。房价过高可能会产生资产泡沫，降低人民币资产吸引力，一旦泡沫破灭，长远看也是不利于汇率稳定的。此外也不宜把加息作为“稳汇率”的手段。

美国特朗普政府周五公布了倍受外界关注的汇率报告，未将任何主要贸易伙伴列为货币操纵者，放弃了当初要给中国贴上这一标签的竞选承诺。（完）