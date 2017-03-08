将根据国际汇市和市场供求变化增强人民币汇率弹性 双向浮动--货币网

路透北京3月8日 - 中国货币网周三刊登特约评论员文章称，国内经济运行中的积极变化和亮点逐步增多，基本面因素将继续支撑人民币作为稳定的强势货币，人民币汇率将继续在合理均衡水平上保持基本稳定，并根据国际汇市和市场供求变化增强弹性，双向浮动。

文章并称，2月以来随着中国各项经济数据继续改善，以及人民币对美元汇率双向浮动弹性的增强，人民币贬值预期进一步有所收敛，市场对人民币汇率走势的看法出现分化。

“尽管受特朗普税收言论、美联储3月加息预期升温及欧洲选情变化等影响，美元指数震荡上升，但人民币对美元汇率仍在双向浮动中平稳运行。”文章称。

文章并称，三个人民币汇率指数与上月末相比两贬一升，但变动幅度不大，基本保持平稳运行。从波动率看，2月份CFETS人民币汇率指数的年化波动率为2.31%，低于人民币兑美元汇率中间价2.95%的年化波动率，人民币对一篮子货币汇率继续保持基本稳定。（完）

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