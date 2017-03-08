将根据国际汇市和市场供求变化增强人民币汇率弹性 双向浮动--货币网

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月8日 - 中国货币网周三刊登特约评论员文章称，国内经济运行中的积极变化和亮点逐步增多，基本面因素将继续支撑人民币作为稳定的强势货币，人民币汇率将继续在合理均衡水平上保持基本稳定，并根据国际汇市和市场供求变化增强弹性，双向浮动。
文章并称，2月以来随着中国各项经济数据继续改善，以及人民币对美元汇率双向浮动弹性的增强，人民币贬值预期进一步有所收敛，市场对人民币汇率走势的看法出现分化。
“尽管受特朗普税收言论、美联储3月加息预期升温及欧洲选情变化等影响，美元指数震荡上升，但人民币对美元汇率仍在双向浮动中平稳运行。”文章称。
文章并称，三个人民币汇率指数与上月末相比两贬一升，但变动幅度不大，基本保持平稳运行。从波动率看，2月份CFETS人民币汇率指数的年化波动率为2.31%，低于人民币兑美元汇率中间价2.95%的年化波动率，人民币对一篮子货币汇率继续保持基本稳定。（完）
欲览详情，请点选中国货币网：here
(发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。