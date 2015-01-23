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路透中文国际短讯 | 2015年 1月 23日 星期五 15:16 BJT

人民币今年贬值幅度最大或达5%--专家

尽管中国监管层认为人民币汇率接近均衡水平，但兴业银行首席经济学家鲁政委认为，当前人民币有效汇率并未达到均衡水平，而是被持续高估。考虑到稳增长的政策诉求，他预计2015年人民币兑美元将出现贬值，最大幅度为5%左右。路透
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