中国降息举措或终结人民币升值进程

路透上海11月23日 - 中国意外降息是打压人民币的又一举措，使人民币今年可能出现自2005年汇改以来的首次年度下跌。

中国人民银行周五下调一年期贷款基准利率，受到中国企业的欢迎，这些企业正受到沉重债务负担与终端需求疲弱的双重夹击。

分析师表示，这可能也预示着始于5月的人民币CNY=CFXS涨势将宣告结束，特别是如果央行采取跟进措施、下调存款准备金率的话。央行跟进降准将使市场充斥廉价人民币资金。

长期以来，投资者一直被人民币计价资产所吸引。因为考虑到政府的隐性担保，这种资产相对比较安全，而且比评等相近的美元计价投资工具收益率更高。

这种高收益，再加上人民币的升值前景，鼓励投机性“热钱”不断流入中国，令人民币汇率承受持续的上行压力。而央行周五的降息举措，削弱了人民币的相对吸引力，并使未来持有人民币的风险加大。

“昨晚(中国)降息，再加上日圆长期疲弱，中国央行面临的政治压力将会增大，要求让人民币温和贬值，这既可表明市场对降息的正常反应，也是为了在亚洲货币普遍面临下行压力的情况下增强竞争力，”Eurasia Group分析师在周六的客户研究报告中写到。

人民币在2014年初大幅走贬，两个月的时间里跌幅超过3%，这一现象被普遍视为北京方面对汇市投机客的一次袭击。尽管5月以来稳步回升，但人民币汇率年内迄今仍贬值1.17%。

不过，这一趋势已经让市场越来越警惕，美元指数.DXY在今年下半年上涨10%，之前亚洲货币在日圆JPY=的引领下普遍下跌。

但经济分析师警告称，中国人行不大可能希望引发人民币汇率的急跌，离岸人民币汇率CNH=D3也没有因为央行声明而大幅变化。

“中国有一个涉及经济改革和再平衡的全面计划，因此不同于其他卷入全球货币危机的国家，”汇丰控股的分析师在研究报告中称，此事最终的结果可能是外汇市场波动性增大，而不是汇率的稳步上升或下降。

“结构性改革可能伴随着低增长、低通胀、利率逐步降低以及储蓄-投资缺口缩小(意味着经常账盈余减小)。所有这些实际上都暗示货币进一步上涨的空间减少。”(完)

(编译 王颖/郑茵 审校 徐文焰)

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