人民币汇率短期波动属正常现象 对美元进一步贬值空间不大--金融时报

路透北京10月27日 - 中国金融时报周四发表记者文章称，人民币汇率短期波动是正常的，也在可解释的范围内。而美元可能已经接近本轮周期的顶部，人民币对美元进一步贬值空间不大。

文章称，近期人民币对美元汇率走弱主要是由于美联储加息预期升温推动美元汇率走强，而无关中国经济基本面抑或人民币汇改进程。

文章援引建设银行外汇专家韩会师表示，在美元指数大涨的情况下，人民币汇率中间价贬值是正常现象。面对持续走强的美元和基本可控的资本外流风险，近期人民币汇率频创新低是继续测试人民币均衡价位和市场对人民币贬值忍耐底线的时机。

近期，人民币汇率颇引人关注。10月26日，人民币对美元汇率中间价较前一交易日上涨39个基点，报6.7705，结束此前连续三个交易日刷新逾六年新低的跌势。10月26日16时30分，人民币对美元收盘价报6.7686，收复6.77关口，较上一交易日上涨92个基点。周四早盘人民币汇价报6.7769元。

中国人民银行副行长易纲日前撰文指出，今年以来，全球金融市场存在美联储加息预期，再加上英国“脱欧”公投、法国恐怖袭击、欧洲难民问题等事件影响，一些国际储备货币、可兑换货币的汇率波动幅度较大。相对于其他国际储备货币、可兑换货币，人民币的汇率比较稳定；相对于其他新兴市场经济体的货币，人民币的稳定性更强。 （完）