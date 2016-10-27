人民币汇率短期波动属正常现象 对美元进一步贬值空间不大--金融时报

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月27日 - 中国金融时报周四发表记者文章称，人民币汇率短期波动是正常的，也在可解释的范围内。而美元可能已经接近本轮周期的顶部，人民币对美元进一步贬值空间不大。
文章称，近期人民币对美元汇率走弱主要是由于美联储加息预期升温推动美元汇率走强，而无关中国经济基本面抑或人民币汇改进程。
文章援引建设银行外汇专家韩会师表示，在美元指数大涨的情况下，人民币汇率中间价贬值是正常现象。面对持续走强的美元和基本可控的资本外流风险，近期人民币汇率频创新低是继续测试人民币均衡价位和市场对人民币贬值忍耐底线的时机。
近期，人民币汇率颇引人关注。10月26日，人民币对美元汇率中间价较前一交易日上涨39个基点，报6.7705，结束此前连续三个交易日刷新逾六年新低的跌势。10月26日16时30分，人民币对美元收盘价报6.7686，收复6.77关口，较上一交易日上涨92个基点。周四早盘人民币汇价报6.7769元。
中国人民银行副行长易纲日前撰文指出，今年以来，全球金融市场存在美联储加息预期，再加上英国“脱欧”公投、法国恐怖袭击、欧洲难民问题等事件影响，一些国际储备货币、可兑换货币的汇率波动幅度较大。相对于其他国际储备货币、可兑换货币，人民币的汇率比较稳定；相对于其他新兴市场经济体的货币，人民币的稳定性更强。 （完）
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。