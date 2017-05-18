人民币4月实际与名义有效汇率均创31个月新低--BIS

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透上海5月18日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，4月人民币实际有效汇率指数降0.87%至119.38，为连续三个月下跌，这也是31个月来首次跌破120，上月修正后为降1.34%。
4月人民币名义有效汇率指数降0.64%至115.91，为连续四个月下跌，亦为31个月来最低水平，上月修正后为降0.59%。
国际清算银行在公布当期数据时，会对历史数据进行修正。
根据BIS公布的数据统计，今年人民币实际有效汇率累计跌2.80%，名义有效汇率则累计跌2.23%；2016年人民币实际有效汇率累计下跌5.69%，名义有效汇率则累计下跌5.85%，均为七年来首次出现年度下跌，且跌幅创2003年以来最大。
实际有效汇率上升代表本国货币相对价值上升，下降表示本币贬值。名义有效汇率剔除通胀之后即为实际有效汇率，实际有效汇率更能反映一国货币的对外价值；名义汇率降幅小于实际汇率，表明当前中国的整体通胀水平要低于可比较的国家的通胀水平。
受低基数和非食品价格上涨影响，中国4月CPI涨幅略超预期，并升回“1”字头，PPI同比涨幅则延续回落之势，降至年内最低点。
中国外汇交易中心公布的BIS权重的人民币汇率指数4月微降0.34%至93.72，上月为下降1.11%。
BIS的有效汇率指数是基于2011-2013年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。(完)
参看详情，请点选国际清算银行网站 here
(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
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路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
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