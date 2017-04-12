法兴高管预计人民币汇率下半年维持比较稳定水平 汇率波动料保持较低水平

路透北京4月11日 - 法兴银行中国区金融市场总监何昕周二称，中国宏观经济最大的风险因素是强势美元，预计今年美元兑人民币汇率年底前可能会稳定在7以下，中国将维持稳定的汇率政策，人民币汇率未来的市场波动会长期保持在相对低的范围内，货币体制则不断转向更灵活水平。

他在汤森路透2017人民币市场展望论坛上指出，从中期来看，不断上升的债务水平对经济增长和金融稳定构成了巨大的隐患，但受美国联邦利率和特朗普税收与贸易政策的影响，2017年最大的风险因素仍是强势美元。强势美元可能迫使人民币贬值，进而打破中国经济的稳定，其所带来的负面影响甚至会波及到整个新兴市场。

“中国货币政策将是温和的货币紧缩政策，还会持续支持基建行业，并维持稳定的汇率政策。”他称。

他强调，在债务杠杆和结构改革挑战面前，汇率浮动可能是一个远期目标，而这个远期可能是5年或者10年，中国中期目标更可能选择清洁浮动，也就是市场决定在一定范围内的浮动，这是比较容易实现的目标。

且人民币汇率未来的市场波动会长期保持在相对低的范围内，不会像主流币种的波动率那么高。

何昕认为，2016年人民币汇率贬值压力很大，但中国政府在这一年做了很多工作，包括加强了资本项下的管控措施和管理，以及央行在市场上的适度干预，使得人民币到今年年初人民币贬值趋势有所放缓。

对于下半年的人民币汇率走势，他指出，人民币今年还会是相对稳定的水平，在未来一段时间，中国政府不大可能主动选择完全浮动汇率制度的路径，中国对资本流动是比较控制的。

“中国政府主动快速实现浮动汇率制度是不大可能的，但中国还是需要不断转向更为灵活的货币体制，”他指出。

在他看来，中国的货币体制的转变会通过允许汇率双向的调整来提高灵活性，政府逐步减少干预，发挥市场的作用。而这一年来，特别是2017年以来，监管层在市场进行的所谓的适当干预跟之前也不一样，明显减少了频率和数量，不仅如此，中国在加强资本流出管理的同时，也加大了国内金融市场对国外资本的开放，对外开放的步子越来越大。

人民币兑美元即期周二随中间价小幅收升，升幅远小于中间价，日内波动幅度极为有限。交易员称，中间价继续小幅过滤，监管维稳态度明显；而受离岸CNH仍偏弱影响，在岸汇价持续低于中间价，但客盘购汇并无明显上升，短期汇价料不会跌破3月初形成的底部区域。（完）