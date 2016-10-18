人民币兑美元明年底前料偏弱贬向6.9 因美国将缓步加息--汇丰

《信报》：交戏过后要交数 重燃通胀看欧日
政客竞选时首重「交戏」，登上权力宝座就要「交数」。随着奥巴马以情真意切的临别演说为八年任期画上句号，美国政坛揭开了改朝换代的序幕，本月二十日正式入主白宫的特朗普，于香港时间周四凌晨在纽约举行当选后首场记者会。
路透台北10月18日 - 汇丰银行周二认为，受美联储即将缓步升息、美元走强影响，人民币至明年底前料将偏弱，兑美元料贬向6.9；而日圆受日本央行宽松政策无法符合市场期待，以及具备避险功能带动，明年底上看95。
汇丰(台湾)财富管理部资深副总裁陈宥辰在一场记者会中表示， 全球货币政策效益下降，财政政策预期将扮演支撑经济重要角色。主要国家利率仍维持在低档一段长时间，惟美联储（FED）开始缓步升息，政治面的不确定性将使市场波动加大。
在此金融环境下，看好欧洲、新兴亚洲的股市表现，此外，也可介入存续期偏短的高收益债，以提供更佳回报的信用风险因素。
〞中国经济虽然回稳，但受美元强势影响，汇价还是偏弱。 〞陈宥辰针对人民币展望称。
至于英镑后市，陈宥辰指出，现在评估英国脱欧公投结果对英国经济的影响，仍为时过早。在欧盟为提防解体而不会给予英国较好贸易条件的影响下，预料明年底英镑/美元将贬向1.10。
本地时间17:03，离岸美元/人民币报6.7430，美元/日圆报104.00，英镑/美元报1.2250。(完)
(记者 董永年; 审校 乔艳红)
政客竞选时首重「交戏」，登上权力宝座就要「交数」。随着奥巴马以情真意切的临别演说为八年任期画上句号，美国政坛揭开了改朝换代的序幕，本月二十日正式入主白宫的特朗普，于香港时间周四凌晨在纽约举行当选后首场记者会。
二○一六年过去了，现在跨进了一七年，欧元区是否步向解体，恐怕会贯穿一整年，世界到底会以何种方式回应？这会是今年金融市场最大的焦点。
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