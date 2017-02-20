人民币中间价定价机制微调 缩减一篮子货币汇率计算时段--消息

路透北京2月20日 - 三位消息人士周一透露，中国外汇交易中心从今日起对人民币兑美元中间价定价机制进行微调，缩减一篮子货币汇率计算时段，从原来的24小时改为15小时，即从下午4:30开始计算到早上7:30，以更好反应市场变化，亦可防止日内投机“中间价模型和收盘价价差”行为。

自去年3月以来，人民币兑美元汇率中间价变化与“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的形成机制高度相符。

“原来盘中已经反映了日间的变化，...（此举）只是避免重复计算。 ”一消息人士指出，这属于技术性调整。

另有专家指出，原来的模型是基于下午4:30收盘价来反应供给需求，然后过去24小时篮子变化来反应外盘。但问题是境内供给和需求还是会受到外盘影响，所以外盘的影响有点像算了两次，这次从4:30开始，就把这个因素剔除了。

此外，亦有交易员表示，这样调整之后更加合理，因为即期对中间价的偏离已经考虑到白天主要交易时段的波动了。

中国外汇交易中心对上述消息暂不予置评。(完)