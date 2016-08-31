人民币汇率决定于中国经济基本面 不具备持续贬值基础-中国副财长

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月31日 - 中国财政部副部长朱光耀周三表示，人民币汇率决定于中国经济的基本面，就长期而言不具备持续贬值的基础。
他在接受中央电视台采访时称，中国经济的基本面良好、韧性强、发展潜力大，在良好的经济增长前景之下，人民币就长期而言不具备贬值的基础。
中国央行此前发布二季度货币政策执行报告称，未来人民币汇率将继续按照以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的形成机制有序运行，逐步形成以市场供求为基础、双向浮动、有弹性的汇率运行机制，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。（完）
(发稿 李子木；审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。