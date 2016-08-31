人民币汇率决定于中国经济基本面 不具备持续贬值基础-中国副财长

他在接受中央电视台采访时称，中国经济的基本面良好、韧性强、发展潜力大，在良好的经济增长前景之下，人民币就长期而言不具备贬值的基础。

中国央行此前发布二季度货币政策执行报告称，未来人民币汇率将继续按照以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的形成机制有序运行，逐步形成以市场供求为基础、双向浮动、有弹性的汇率运行机制，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。（完）