焦点：人民币贬值疑虑或使中国吸引外资进入楼市的希望落空

图为北京的写字楼和住宅楼。 REUTERS/Jason Lee

路透香港/伦敦9月2日 - 对外国投资者来说，中国政府放松外资进入中国楼市的限制是走对了路，但选错了时间。

中国上周宣布，取消2006年出台的一系列房地产外资准入限制规定。中国楼市一度被认为是全球最具吸引力的房地产市场之一。

此次调整包括，下调外国投资者购买房地产所需持有的注册资本金额，并允许有资格的境外机构和个人在地方政策允许的情况下，购买符合实际需要的自用、自住商品房。

房地产专家认为，中国政府此举是为了阻止资本外流；目前外国投资者因近期的中国股市暴跌和人民币意外贬值而惶惶不安。

但外国房地产投资机构则称，虽然以上调整措施受到欢迎，但中国增长前景依然阴霾笼罩、且人们担心人民币可能进一步贬值，这些都意味着经济忧虑的影响可能会超过放松投资准入的作用。

“潜在外国买家可能会担心中国经济的黯淡前景以及人民币贬值问题，”Grosvenor Asia Pacific驻香港的大中华投资业务高管Yu Yang称

直到两年之前，中国房地产市场对外国投资者来说一直非常完美：当时人民币走强、租金和房价都在上涨。

但2013年末中国地产价格转跌，因为住宅和商业地产供应过剩。

根据官方数据，今年前七个月用于中国房地产开发的外资支出较上年同期下降了24.5%。

**人民币贬值忧虑**

自去年9月以来，中国推出了一系列措施刺激房地产(该行业占GDP的15%)，其中包括放宽对本地居民的购房及贷款条件限制。

上周中国央行又下调了利率和存款准备金率，为去年11月来第五次降息。

但对外资而言，虽然房地产市场有回暖迹象，但中国8月11日采取了让人民币贬值的举措、允许人民币汇率更贴近市场估值，这方面的影响会更大。

房地产专家称，现在的所有交易都需要考虑更高的汇率风险溢价，和人民币进一步贬值的可能性，后者意味着可能要采用成本更高的对冲策略。

“投资中国股市或债券与投资房地产的区别在于，你没法快进快出，”全球地产资讯机构的跨境投资团队主管Rasheed Hassan说。

“投资房产是更长期的交易，所以你得能接受中期持有。”

对外国个人来说，相关改革的影响可能要小一些。

虽然中国的资金持续涌入澳洲、美国和英国等国的楼市，但几乎没有迹象显示外国富人愿意押注中国房产。

北上广深四大城市仍然禁止任何人购买多套房产的事实，也将对居住在中国约60万名外籍外派员工形成限制。

“(我的客户)更关注的是，要么像美国这样基本面强劲的地方，要么是他们觉得便宜，值得买的地方，比如日本或西欧，”新加坡Taurus Wealth Advisors的执行主管John Lilley说。

“虽然他们仍接受长期看多中国的观点，但我认为短期内，他们只会要么持观望态度，要么用流动性更好的金融工具参与中国市场。”(完)

(编译/审校 王颖/孙国玉/白云/徐文焰/龚芳)

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