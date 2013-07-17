6月人民币实际有效汇率连续第八个月创新高--BIS

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京7月17日 - 国际清算银行(BIS)公布的最新数据显示，6月人民币实际有效汇率指数为116.34，这是该指数连续第九个月上涨，且连续第八个月创历史新高。
BIS的6月人民币实际有效汇率指数较5月升值0.18%，升值幅度明显放缓。今年以来该指数升值5.67%。
数据还显示，6月人民币名义有效汇率指数为112.84，环比上升0.12%，连续六个月创新高。
根据BIS统计，2012年全年,人民币实际有效汇率涨幅达2.2%，名义有效汇率上涨1.7%。以全年水平计，2012年两大有效汇率的升幅已经较前几年有所收窄。(完)
参看详情,请点选国际清算银行网站链接：(here)
(发稿 丁琦；审校 黄凯)
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