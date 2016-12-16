11月人民币实际与名义有效汇率均升 实际汇率创四个月新高--BIS

路透上海12月16日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，11月人民币实际有效汇率指数升0.62%至121.66，创四个月新高，上月修正后为降0.20%。

11月人民币名义有效汇率指数则两连升，涨0.33%至117.61，上月修正后为升0.23%。

国际清算银行在公布当期数据时，会对历史数据进行修正。

根据BIS公布的数据统计，今年以来名义有效汇率累计下跌6.61%，实际有效汇率跌6.59%；而去年人民币实际有效汇率涨3.93%，名义有效汇率涨3.66%，均为连六年上升。

由于实际有效汇率是经过通胀调整的，名义汇率涨幅小于实际汇率，表明当前中国的整体通胀水平要高于可比较国家的通胀水平。

此前中国公布11月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格(PPI)均超预期，尤其是加速上涨的PPI创逾五年最大值，主因供给侧结构型改革导致生产资料供应端偏紧，生产资料价格大幅上涨拉动11月PPI加速上行。

中国外汇交易中心公布的BIS权重的人民币汇率指数11月升0.93%至95.95，上月为升0.34%。

2014年人民币实际和名义有效汇率涨幅均较2013年放缓至6.4%；2013年两者分别升值7.9%和7.2%，较2012年的2.2%和1.7%明显提升。

BIS的有效汇率指数是基于2011-2013年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。(完)

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