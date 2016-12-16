11月人民币实际与名义有效汇率均升 实际汇率创四个月新高--BIS

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海12月16日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，11月人民币实际有效汇率指数升0.62%至121.66，创四个月新高，上月修正后为降0.20%。
11月人民币名义有效汇率指数则两连升，涨0.33%至117.61，上月修正后为升0.23%。
国际清算银行在公布当期数据时，会对历史数据进行修正。
根据BIS公布的数据统计，今年以来名义有效汇率累计下跌6.61%，实际有效汇率跌6.59%；而去年人民币实际有效汇率涨3.93%，名义有效汇率涨3.66%，均为连六年上升。
由于实际有效汇率是经过通胀调整的，名义汇率涨幅小于实际汇率，表明当前中国的整体通胀水平要高于可比较国家的通胀水平。
此前中国公布11月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格(PPI)均超预期，尤其是加速上涨的PPI创逾五年最大值，主因供给侧结构型改革导致生产资料供应端偏紧，生产资料价格大幅上涨拉动11月PPI加速上行。
中国外汇交易中心公布的BIS权重的人民币汇率指数11月升0.93%至95.95，上月为升0.34%。
2014年人民币实际和名义有效汇率涨幅均较2013年放缓至6.4%；2013年两者分别升值7.9%和7.2%，较2012年的2.2%和1.7%明显提升。
BIS的有效汇率指数是基于2011-2013年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。(完)
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(发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。