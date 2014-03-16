人民币扩波幅短期料添贬值压力 货币政策自由度将获提升

2010年10月13日，在台北拍摄的美元和人民币照片。 REUTERS/Nicky Loh

* 人民币即期日内扩波幅符合预期

* 短期增人民币贬值预期，但全年有望小升

* 双向波动中长期成为现实

* 外汇占款可能会减少

* “汇率锚”松绑助力货币政策自由度

作者 李文科

路透北京3月16日 -市场期待已久的人民币扩波幅靴子终于落下，即期波动幅度扩大至2%这一幅度尽管略显保守，但亦表明央行在明确利率市场化的时间表后，加快了“汇率锚”放松步伐，有助于扩大货币政策的施展空间。

可以说，央行此举践行了市场起决定性作用的十八届三中全会精神，伴随着汇率波幅扩大，人民币汇率的波动率将明显上升，尽管前期人民币急剧贬值已经为扩波幅做准备，但考虑到当前中国宏观经济面临下行压力以及美国有望加速退出QE，未来几个月人民币仍有小幅贬值空间。但今年全年人民币总体趋势仍可能稳中有升。

“央行要扩大波幅，进而扩大人民币结算的规模，通过贸易支付的供求关系决定基准汇率。这是人民币汇率市场化机制形成过程中很重要的一步。而对于2%的波幅，是可以忍受并且未来仍可能提升。” 银河证券首席经济学家左小蕾表示。

国泰君安证券债券分析师徐寒飞就指出，汇率波幅的扩大，汇率波动率将上升，意味着由市场供需决定的汇率波动将逐渐占据主要地位，而央行提出的未来将“基本退出常态式外汇干预”则意味着除非汇率出现异常波动，否则市场供需力量将决定汇率的波动以及均衡水平。

他并指出，随着汇率波动率上升，让央行逐步从“汇率锚”中解脱出来，降低刚性对冲的压力，降低了流动性大幅波动的风险，也可以增加跨境资本的成本和风险，都有利于提升货币政策的自由度。

但在肯定的同时也必须看到，汇率扩波幅在短期将面临诸多挑战。汇率弹性的加大，确实使得企业要比以往更加注重汇率变化，也使得国家的宏观政策更要考虑汇率的变化，无论对企业还是对政府来说都是一种新的挑战。

专家并指出，在跨境资本流动日益频繁的情况下，汇率、利率市场化和资本账户开放改革之间关系紧密，应协同推进。下一步汇改的重点是丰富外汇市场产品、进一步完善市场基础建设；年内存款利率上限有望进一步扩大；部分领域的资本账户开放会加快推进。

中国人民银行周六宣布，自下周一(17日)起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%。

上一次央行扩波幅是在2012年4月，央行扩大人民币波动区间从0.5%至1%，在随后的三个月人民币累计贬值幅度达到1.36%，并一度单日接近1%的跌停板。

**汇改重要一步 **

经历了2月人民币大开大阖的双向波动行情，市场对人民币汇率走势分歧增大，央行在这种情况下出台扩大汇率波幅政策的确是很好的时机，而毫无疑问，人民币即期汇率单边波幅从1%扩大至2%，是汇率市场化改革的重要一步。

“从1%到2%已经扩大一倍，一种汇率不可能有太大的波幅，如果哪一天人民币有3-5%的波动，都可以说已经自由浮动了。这是在金改领域汇率迈出了比较实质性的一步，预示着新一轮金改以汇率为起点已经启动。” 中国银行国际金融研究所研究员李建军指出。

徐寒飞认为，尽管在央行没有进一步提高外汇市场交易深度、减少对日常中间价的干预之前，汇率波动幅度扩大对人民币汇率真实波动的影响效果很可能有限，但是预期汇率波幅的扩大一定会伴随着其他活跃外汇市场交易和减少日常干预政策的出台，最终增加汇率的真实波动。

国泰君安宏观分析师薛鹤翔则担心扩波幅可能造成的贬值预期上升，在他看来，当下扩大波幅，人民币贬值概率更高。基本面疲弱，更重要的是人心脆弱，扩大波幅后央行更需主动管理预期，否则贬值是不可避免的结局。

不过，国际金融问题专家赵庆明指出，简单地扩大浮动区间意义不大，真正让市场在汇率形成机制发挥作用、形成富有弹性的汇率，更主要的工作还有三项：放松实需原则，充许投资投机性的外汇交易；退出常态式干预；并发展交易更加规范透明的交易所市场。

在他看来，如果市场自身的广度和深度无法得到拓展，单单放大波动区间，汇率的弹性不仅不会提高，反而会强化市场的一致性单边预期，导致汇率超调，对实体经济不利，也会导致跨境资本更异常的流动。

“我本人预测货币当局能容忍的本波汇率向下调整的幅度为3%。如果出现连续跌停，则一定会通过控制开盘中间价的老旧手段来实现维稳。”赵庆明称。

**短期增贬值预期，但全年仍有望小升**

中国经济下行压力不小，且美国退出QE呈现加速迹象的前提下，人民币汇率波幅扩大的政策引发了市场对人民币就此进入贬值通道的忧虑。

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩并指出，扩大波幅后，日内波幅将会更大。如果前期一些没有调整完毕的头寸被触发，不排除在未来一个季度内，就出现触及2%上限的情形。

但专家和市场人士也表示，央行扩大波动区间的幅度有限，且已经对可能的大幅贬值留有后手，因此此举短期内或加大人民币贬值预期，大幅贬值的概率却不大，且持续多年的人民币单边升值通道或就此关闭。

“当前市场对人民币汇率走势存在分歧，预计汇率波幅扩大后不会出现明显升值或贬值。当前我国经济存在一定下行压力，美国缩减QE改变全球资本流向，短期内人民币汇率可能继续呈小幅贬值态势。” 交通银行金融研究中心鄂永健分析称。

兴业银行首席经济学家鲁政委就认为，人民币兑美元交易价浮动幅度低于其此前预计的2.5-3.0%，显示出当局依然较为谨慎，这也意味着年后人民币持续贬值过程基本结束，由此进入双向浮动阶段。

中国敦和投资有限公司宏观策略总监徐小庆认为，目前的宏观环境和2012年4月扩波幅有很多相似之处，经济都处于下行周期，未来几个月人民币总体方向应该是继续贬值，最终可能会贬至6.25-6.3。

“如果3月17日（周一）中间价在6.132，理论上按照2%的上下限可以贬值至6.25，我估计实际可能会贬值至6.18-6.2，如果达到这一区间，央行可能会进场进行反向干预，避免人民币贬值过多。”他认为。

实际上，央行新闻发言人也明确表示，“当然，如果汇率出现异常大幅波动，人民银行也将实施必要的调节和管理，以维护人民币汇率的正常浮动。”

人民币兑美元即期周五收盘大跌，并创逾10个月新低,报6.1502元。中间价略贬至逾三个月低位，为6.1346元。

而鉴于中国经济总体将保持平稳运行，世界经济温和复苏也有利于贸易恢复，国际收支顺差尽管趋于收窄但仍会维持一定时期，中长期看人民币仍将保持小幅升值，但波动会进一步加大。

对于全年走势，市场人士相对乐观。首创证券研究所副所长王剑辉称，今年的人民币会呈现先抑后扬的走势，随着中国经济企稳，今年人民币汇率还是会升值1-2%。

国开证券宏观经济分析师杜征征亦表示，扩大波幅与未来人民币就会将形成贬值趋势不能划上等号，汇率的波动还是要看经济基本面的走势。预期今年人民币兑美元将是小幅升值，幅度1%左右。

此外，徐小庆并认为，经济下行加上人民币贬值对风险资产无疑是负面的，但不排除A股可能受益于人民币贬值而出现的国内流动性宽松。不过，人民币贬值速度加快及国内外利差的缩窄会进一步降低市场对铜、铁矿石这些商品的融资需求，这些商品将延续前期的下跌趋势。

**增强货币政策自由度**

根据三元悖论，一国货币政策的独立性，汇率的稳定性，资本的完全流动性不能同时实现，最多只能同时满足两个目标，而放弃另外一个目标。随着人民币汇率锚逐步放松，货币政策的独立性将随之增强。

“下一步央行将基本退出常态式外汇干预，这给汇率政策留出灵活空间。货币政策将获得更大的独立性，货币政策操作空间也将加大。”民生证券研究院的管清友、李衡评论指出。

薛鹤翔亦就此指出，人民币汇率弹性增强，将降低全球冲击对国内货币政策影响，使国内利率更具独立性，利率总体趋势仍是向下。

李慧勇进一步说明，人民币汇率弹性越小，货币政策有效性越差，这是相当长时间内中国货币政策一直处于被动状态的原因。

人民币汇率浮动区间的加大，将为货币政策提供更大的灵活性。一方面可以让汇率在调节国际收支方面发挥更大的作用，譬如通过贬值来刺激出口，抑制进口；降低资金流入的压力等。另一方面也可以使得公开市场操作、准备金率、利率等货币政策更加具有主动性。

管清友和李衡进一步指出，如果央行能够真正退出常态式外汇干预。货币发行机制也将发生重要的变化，过去多年来通过外汇占款创造货币的机制将退出历史舞台。存款准备金率将逐步下调，有利于增强商业银行的盈利能力。在高存款准备金率下催生的影子银行、同业业务非正常发展的现象也会得到缓解，降低银行系统风险。

申银万国宏观分析师李慧勇预计，人民币短期贬值将一定程度抑制热钱流入，因人民币浮动区间的扩大，使得这些交易不得不考虑汇率的波动，将一定程度上增加热钱流入的成本，考虑到这些因素，估计今年外汇占款可能减少到1.5万－2万亿元。

徐小庆同时指出，人民币贬值预期增强会导致外汇占款减少，国内流动性趋紧，但央行很可能会通过公开市场逆回购或法定准备金比率的下调来对冲外部流动性的减少，回购利率不会出现显着的回升。（完）

(集体采写 路透中文部；审校 林高丽)

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