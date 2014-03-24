（更正）人民币汇改提速令外汇业务需求陡增 中国券商意欲分羹

图为百元面值的美元和人民币钞票。 REUTERS/Petar Kujundzic

(更正：内文第五段“本周以来”应改为“上周”)

作者/张晓翀／林琦

路透北京3月24日 -近日人民币兑美元进一步扩大波幅加剧汇率剧烈波动，也令市场中的外汇业务需求陡增。嗅觉敏锐的国内证券业已吁请监管层放开外汇业务，希望能在汇改中分得一杯羹。

受政策限制，国内券商的外汇相关业务目前只有B股经纪和承销、QDII业务，而狭窄的业务范围不仅限制其风险管理和服务客户的能力，也不利于形成新的利润增长点，向包含外汇业务在内的全产业链业务转型将是券商未来必由之路。

“一旦放开外汇业务，我们肯定马上做。”国内某大型券商高管表示，证券业本身就是非常注重创新的行业，有创新业务一定会积极尝试，而且从海外经验来看，外汇业务也在券商和投行业务中占据主要地位。

截止去年底，中国外汇储备已高达3.82万亿美元，居民和企业规避外汇风险和对外汇资产保值增值的需求日渐强烈，而近期人民币汇率的剧烈波动更使市场认识到提供更丰富的外汇金融产品迫在眉睫。

中国央行此前宣布，银行间即期外汇市场人民币对美元交易价自17日起浮动幅度由1%扩大至2%。上周人民币兑美元汇价持续下跌，累计跌幅达1.2%，创下逾一年来低点。

突如其来的市场波动使大多数投资人开始意识到，运用更丰富的外汇金融产品进行套期保值至关重要。另外，本外币综合运作还可能会带来更可观的盈利空间。

北京某合资券商中层人士指出，近年来国内券商在境外和离岸市场不断积累经验、招揽人才，部分有实力的大型券商对外汇产品的研究、创新能力、外汇资产的管理能力和风控机制已有所积累。

在刚结束的全国两会上，全国人大代表、中国证监会机构部巡视员欧阳昌琼就递交提案，建议国家外汇管理局按照“负面清单”的管理模式，全面放开对证券公司在外汇市场经营范围的限制，允许证券公司进入银行间市场开展各类外汇交易。

他并指出，从一般投行业务范围来讲，外汇是证券公司业务范围内最基本的产品。国内证券公司目前不能从事外汇自营买卖或者代客买卖业务，更不能开展外汇衍生品交易，这个经营范围的限制不利于国内证券公司服务客户。

国内某券商高管则建议，可以采取先试点再扩大的方式，利用券商原有的客户基础，对客户开展代理外汇买卖业务，逐步尝试双边报价，待条件成熟后逐渐转化为真正的外汇做市商。

不过，一位来自证券监管层人士指出，面对商业银行和国际投行激烈的竞争、强大的客户基础和业务体系，国内证券公司要真正参与到外汇市场中仍面临着不少困难。

“外汇产品品种匮乏，政策管制仍然较严，人才和实践经验有待加强等依然是国内券商今后需要面对的问题。”他称。

**券商业务需突围**

马年伊始，证券和期货行业几乎同时拉开佣金战的序幕，以国金证券(600109.SS)和东航期货为代表的证券和期货公司均对纯通道手续费开出了接近成本的价格。依靠传统经纪业务收入已难以为继，券商业务转型势在必行。

申银万国证券分析师何宗炎指出，对比国际投行，国内券商未来发展之路将由通道业务向资本中介业务转型，国内券商的业务范围放开已是大势所趋，未来涉足外汇业务可以预见。

业内人士表示，当前证券公司主要客户正在从国内散户向专业机构客户、大企业客户、外资客户转变；客户需求也从单一的、标准化的股票交易、市场融资、投资需求向复杂的、定制化的、全球化的综合金融服务转变。

这种压力迫使证券公司一方面不断探索创新业务，另一方面希望从已有的高净值客户身上找到新的利润增长点。而对于高端客户，如果能在一家证券公司得到跨金融市场的各类服务，不仅能更全面了解市场，也更适合其做出更优化的决策。

“通过外汇和商品市场，开发出大量的场外交易产品，这能使券商业务从证交所解放出来，券商业绩将不再严重依赖股市表现。”上海一大型券商部门主管表示。

国内某大型国有银行外汇部门人士指出，券商参与外汇经纪业务基本不存在技术性障碍，经纪业务主要靠量，如果能把规模做起来，对券商来说亦是相当可观的利润。

而对于外汇自营业务，北京某券商资管人士表示，由于外汇交易中通常使用杠杆交易模式，在实际操作中需要大量的资金和较为严格的风险控制体系，因此券商在参与初期可能更多采取“摸着石头过河”的策略。

某资深证券业人士认为，目前证券业正在向提供增值服务转型，银行和证券业都瞄准了高净值客户群体，此类客户的资产配置需求多元化，风险承受能力较强，或许银证两方可以发挥各自的资管优势共同把蛋糕做大。

国内各大型银行早已将外汇业务列为其重点发展方向，而近年来中国跨境贸易和投资迅速增长、人民币国际趋势，更使得银行的外汇业务重要性不断上升。

**打造FICC业务**

在利率、汇率、信用市场化改革的大趋势下，监管层也积极鼓励国内证券公司走向世界，到海外经营和发展。市场环境的发展、监管政策的支持为包括外汇业务在内的券商FICC业务的发展提供了新的机遇。

券商FICC（Fixed Income， Currency andCommodities）作为固定收益的全产业链业务，通常是利用固定收益、外汇和大宗商品等构建出有较稳定现金流的金融产品。从国外经验来看，FICC业务占到其投行业务收入的50%以上，其中外汇业务一直发展较为平稳，稳定地贡献着约10%左右的营业收入。

业内人士指出，当前国内客户快速增长的国际化进程正在催生其在利率、汇率、商品市场的多样化投资需求，以及对相关价格波动的风险管理，发展固定收益全产业链业务有助于满足客户需求，亦能创造不菲的收益。

FICC业务的盈利模式主要来自代理客户买卖的佣金收入；通过报价制度创造交易赚取的买卖价差；通过创设产品并执行交易，收取设计产品的相关费用；通过管理风险敞口获取利息收入、差价收入、汇兑损益等。

去年中国证券业协会固定收益专业委员会亦确定了当年的一项重点工作就是研究、完善证券公司固定收益业务链(FICC)，提出发展方向，为开展大宗商品、外汇交易等业务奠定基础。

此前，中信证券(600030.SS)、海通证券(600837.SS)、中金公司和国泰君安等大型券商已开始尝试FICC业务，例如中信和海通证券分别申请了贵金属自营和经纪牌照，国泰君安也已低调组建了FICC团队。

不过，专业人才缺乏却是国内券商发展FICC业务绕不过去的槛。

“国内券商与银行还是不同，投行哪有这么多做外汇和商品的专业人才啊。”上述上海某券商部门主管表示，FICC团队的人员并不能简单依赖引进海外人才，毕竟国内的市场环境和监管环境与海外有比较大的不同之处。

“FICC确是在海外人干得好，但也不能照搬海外经验，需要国内人逐步去摸索。”他称。（完）

(审校 曾祥进)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。