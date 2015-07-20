综述：人民币国际化最大机遇是经济转型 “一带一路”战略助其水到渠成

作者 倪蔚丹

路透北京7月20日 - 随着人民币国际化步入贸易与金融双轮驱动阶段，金融交易渐成推动人民币国际份额上升的主力军；然而由金融交易推动增长的可持续性较差且存在一定风险，中长期看，人民币国际化的最大机遇源自中国实体经济转型，而“一带一路”战略亦将助人民币走出去水到渠成。

在周末由中国人民大学与交通银行联合主办，人大国际货币研究所（IMI）承办的2015国际货币论坛上，专家表示，市场选择使用一种国际货币的重要基础是货币发行国的经济金融实力，以及金融市场的深度，广度和开放度。中国在国际分工中由低端走向高端，从贸易大国转变为贸易强国，这是在未来30年的长期过程中，人民币国际化信心的根本保证。

中国进出口银行原行长李若谷在会上强调，虽然资本账户完全可兑换和人民币国际化相关联，却是两个不同的问题，“一个货币的国际化和资本账户是否开放，并非紧密相连，决定人民币国际化程度最基本的条件是一国的经济和贸易实力。”

因此，他认为中国一方面要有强大的、高质量的、有创新性的制造业，中国出口商品的质量、技术、品牌、销售渠道都要在国际上具备竞争力；另一方面，中国需要强大的进口能力，要成为国际上一切高质量产品竞争的市场，才会有发言权和定价权。此外，在人民币国际化进程当中，按照市场原则，高效管理运行的资本市场或金融市场亦非常关键。

中国人民大学国际货币研究所同日在会上发布的《人民币国际化报告2015》亦指出，长远来看，支撑人民币更多国际使用的可靠力量，必须也只能是全球市场对“中国制造”和“中国创造”的持续需求。

人大国际货币研究所副所长涂永红具体分析称，从长期看，人民币国际化最大的机遇是中国实体经济的转型，以及保持中高速的经济增长；从中期看，机遇来自于“一带一路”建设，在“一带一路”的大宗商品的交易与其他贸易均可更多地使用人民币结算；而未来3-5年人民币国际化的短期机遇，源自人民币加入SDR与中国资本账户的开放。

“如果在2016年或者2017年，中国资本账户完全开放的话，这必然会大大推动资本市场，比如说股票市场，债券市场和借贷市场人民币的交易。从长期、中期和近期这三个时段，可以推进人民币国际化走得更远更快。”她说。

她并指出，2009年底人民大学编制的人民币国际化指数仅为0.02%，意味着在全球当中只有万分之二的人民币使用率。而根据测算，到今年年底或者明年，人民币应该能够超过日圆的国际化指数；在3-5年内，超过英镑没有问题；在五年以后，也许在2020年之前，人民币可以成为第三大国际货币。

IMI学术委员、中国银行原副行长王永利在同一场合预测，到2040年时，以GDP衡量，中国有望成为世界第一大经济体。届时整个国际货币体系将发生巨变，形成美元、欧元、人民币三足鼎立的局面：以结算、交易、储备这三大功能衡量的人民币国际化综合指数将达到20%，同时美元的国际化指数必然将下降到50%以下。

**与“一带一路”相向而行**

业内人士认为，即使今年国际货币基金组织再度以“可自由使用货币标准”为由拒绝将人民币纳入SDR，也不可能延缓或阻挡人民币国际化进程。因为“一带一路”战略还将为人民币国际化使用创造更多更好的机会，使人民币国际化继续保持又快又稳的发展态势。

他们并称，人民币国际化与“一带一路”战略存在内在一致性，必然相向而行。亚洲基础设施投资中的资金缺口较大，而中国是整个亚洲基础设施或“一带一路”建设中主要出资方和组织方，势必带动中国资本对外投资和流出。在“一带一路”中还将更多地使用电子商务，通过人民币计价结算，除了政府官方金融机构和企业，亦可带动居民认同接受人民币。

人大校长陈雨露预测，若中国经济能保持7%平均增速，按当前中国进出口贸易中使用人民币结算的比例，预计到2015年底全球贸易中人民币结算的份额会达到3.4%。在此基础上，若“一带一路”沿线国家对华出口的大宗原材料和能源有一半使用人民币计价结算，则全球贸易中人民币计价结算份额会提升到7.05%，这样无疑会大大提升人民币国际化的水平。

“随着‘一带一路’走出去等国家战略的实施，更多的市场诉求将会被激发出来，人民币国际使用的领域和范围将会得到进一步的拓展。” 中国人民银行副行长、IMI顾问委员潘功胜亦表示。

而如果人民币未被纳入SDR，也不会产生实质性的负面影响。李若谷指出，由于SDR更多的是理论上的概念，甚至是一个虚拟货币，而不是一个在实际中应用、交易中使用的货币，况且SDR目前在官方储备份额中只有2%左右的比例。

“因此加入SDR不一定能够提高人民币的国际化程度，而不加入SDR这个篮子，未必能够影响人民币国际化的进程。”他表示。

相比争取人民币纳入SDR，稳步推动中国的改革开放其实更为重要。王永利强调，特别是围绕“一带一路”战略的实施，把中国的区域化、全球化发展，把相配套的丝路基金、金砖国家开发银行等做好，探索出以中国为主的全球化发展思路和新的国际货币体系的思路，比人民币加入SDR更重要。

此外，由于人民币国际化属于战略层面的长期问题，通常都要抽象掉短期的波动，哪怕是类似近期中国股市这样的短期剧烈波动。陈雨露就认为，人民币国际化的进程不会深受这次股市震荡的影响，因为二者分属长期战略和短期波动的不同层面。最近中国股市巨震实际上是对中国提升金融监管能力提出了更高的要求和提示。（完）

(审校 杨淑祯)

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