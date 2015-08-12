人民币因中间价继续大幅下调跌至四年新低 短期仍有下跌空间 （更新版）

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路透上海8月12日 - 人民币兑美元即期周三开盘刷新四年低点后跌幅有所收窄。分析师认为，从中间价表现看，本轮贬值会来得比较急促，而在央行达成目标之前，可能会放手让汇率贬值。

人民币即期今日开盘报6.4300元，较昨日收盘跌1.66%，刷新四年低点，因今日中间价继续大幅下调。

招商银行金融市场部高级分析师刘东亮认为，“要有一轮贬值，不可能再回到二季度这个（僵持）状态了。”

他并指出，就算是达到央行目标价位之后，央行也会对汇率进行控制，既不会任由汇率贬值，也不会让汇率再度陷入窄幅横盘整理走势，更有可能是进入一个双向波动。

人民币兑美元中间价今日报6.3306元，较上日中间价跌1.6%，亦刷新逾三年低点；而今日离岸CNH亦出现暴跌，盘中离岸CNH一度下探6.57的四年低点，两地价差也拉大到800个点子以上。

对此，刘东亮认为，离岸CNH可能和在岸价格有一定偏离度，但由于离岸CNH并没有定价权，终究不会偏离在岸价格太远，无需太过关注。

针对今日中间价继续大跌，央行最新评论称，在有管理的浮动汇率制度下，人民币汇率中间价的波动是正常的。短暂的磨合期过后，外汇市场日内的汇率波动以及由此带来的人民币汇率中间价的变动将会逐渐趋向合理平稳。而从国际国内经济金融形势看，当前不存在人民币汇率持续贬值的基础。

“未来，人民银行将进一步完善人民币汇率市场化形成机制，维护汇率的正常浮动，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。”央行表示。

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自即日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）

(发稿 张金栋; 审校 张喜良/曾祥进)

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