人民币汇率形成机制比汇率水平更重要 积极适应汇率双向波动--专家

路透上海8月12日 - 原中国国家外管局国际收支司司长管涛撰文表示，进一步完善人民币汇率市场化形成机制，与加快人民币资本项目可兑换和推进人民币国际化的开放战略部署一脉相承；增加汇率弹性，有助于进一步夯实扩大对外金融开放的基础，降低金融开放的风险。

上海证券报周三刊登他的文章指出，下一步人民币汇率市场化迫切需要重点培育外汇市场，包括放松交易限制，增加交易主体，还需要转变监管方式，还要进一步引导企业树立正确的汇率风险意识，积极管理汇率双向波动的风险。

“以中间价形成的市场化作为突破口，更是抓住了提升汇率形成市场化整体水平的牛鼻子。”中国金融四十人论坛高级研究员管涛表示。

他称，这次汇改优化了做市商报价，回归到了以上日收盘价作为定价基础的做法，这是国际上通行的一种基准价格形成机制，有利于提高中间价形成的市场化程度，保持价格的连续性和透明度，较好解决交易价和中间价两种价格的背离问题，提升中间价的市场基准地位，并拓宽市场汇率的实际运行空间。

他并指出，短期内的外汇市场震荡并不代表人民币汇率出现了趋势性变化。首先，浮动汇率制度的一个重要特征就是超调，没有只涨不跌或者只跌不涨的货币。其次，人民币汇率处于均衡合理水平是当前市场基本共识，人民币汇率并不存在大幅升值和贬值的基础。

此前由于人民币汇率中间价形成透明度不高，供求信息反映不全面，加上中间价波动率较低，导致银行间市场交易价与中间价长期背离。

**发力培育外汇市场**

基于央行阐述下一步汇改安排，管涛指出，下一阶段外汇市场培育可从以下几方面发力：一是鼓励非银行金融机构进入银行间外汇市场，形成交易主体风险偏好多元化格局，提高外汇市场流动性。二是支持境内银行为境外主体提供人民币外汇兑换服务，吸引更多符合条件的境外机构在风险可控前提下参与银行间外汇市场交易，研究适当放宽境内金融机构参与境外人民币外汇市场的限制。

三是适当突破实需原则，加快在岸市场人民币外汇衍生品交易的发展，研究引进人民币外汇期货交易。四是加强外汇市场风险监测，健全外汇交易数据报告库制度，以及时、全面、准确地掌握外汇市场运行状况及演进趋势。

“国内外经验教训表明，开放的资本流动和僵化的汇率制度是最危险的宏观政策组合。”管涛称，“这次汇改与7月份以来国内债券市场对外开放的新举措一道表明，中国改革开放步伐仍然在按计划有条不紊地进行。”

他认为，加快人民币汇率形成机制改革的意义在于：一方面积极配合加快构建开放型经济新体制的整体战略部署，另一方面也是增强宏观调控的独立性、自主性，更好应对内外部不确定性的挑战，保持经济和金融的稳定。在稳定基础上，中国进一步深化改革、扩大开放，不仅是中国之福，也是世界之福。

他并指出，此次改革是2014年汇改的延续，将进一步强化汇率双向波动，并推动央行退出常态式干预，亦有理由相信此次改革不会演变成失控的市场恐慌和流动性枯竭困局。

中国央行周二宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性，并一次性贬值近2%。央行新闻发言人明确表示，将密切监测市场，稳定市场预期，确保人民币汇率中间价形成方式的有序完善。（完）

(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)

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