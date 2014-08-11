博客：中国悄然推后人民币自由兑换计划

2013年11月5日，在北京拍摄的100元面额的人民币。 REUTERS/Jason Lee

记者 药朝清

决策圈内幕人士表示，中国正在悄悄地推后人民币可自由兑换的时间表。当局担心，过快地取消资本管制，可能引起具破坏力的投机性资金流动，增加经济转型的难度。

对于实现人民币可自由交易，从来没有具体的目标日期，尽管中国央行提出争取在2015年前“实现基本可兑换”。最近这种说法变弱了，分析师现在认为可能推迟到2020年，这是政府去年11月制订的改革计划所暗示的截止期限。

中国主要政府智库的经济学家和政策顾问指出，首要的事情是要遏止经济增长放缓，以及推进国内改革--比如完善财政体制以控制债务水平、整顿银行和国有大型企业。

“开放资本账户将是最后一项改革。我们必须首先改善国内金融市场和完善法律体系，”一位颇有影响的央行前研究员表示，他现在为政府工作。

“以前其它新兴市场受到投机者的冲击，就是因为那个原因，”他要求不具名。

**热钱忧虑**

虽然人民币已经实现经常项目下的可兑换，但资本项目仍受到严格管制。

中国的贸易目前有近五分之一都是用人民币结算，与2009年相比增长不到1%。当时，国际化被视为是企业降低汇率风险的一个办法，也意在挑战美元作为主要储备货币的地位。

随着人民币被越来越多地用于贸易和投资、以及境外人民币交易中心的交易当中，投资者已经寻求利用各种漏洞来规避资本管控。在人民币完全自由兑换以前，其中部分漏洞可能将持续存在。

中国政府一直严格控制投机性资本流动，但根据人民币国际化计划，企业可以通过贸易结算对资金进行跨境调动。

一个方法便是，从海外借入廉价资金，然后将资金转入中国以享受该国偏高利率带来的好处，至少在今年稍早以前，都有人认为人民币将稳步升值。之后，这些资金将被汇回国外。

此类套利交易在2013年初愈演愈烈。当时部分企业通过伪造出口发票的方式将资金转入中国内地--主要来自香港，吹大了出口数据，从而促使当局在去年6月出手予以打击。

“资本项目完全开放是中国经济体制的所有改革中最为敏感、风险最大的改革。一旦中国完全解除资本管制，中国金融体系就完全暴露在国际投机资本的强大'炮火'之下,”中国社科院学部委员余永定称，他认为人民币可自由兑换的时间表已悄然推后。

很难判断热钱流入的规模。官方数据一项指标显示,今年流动状况大幅波动，在债务违约及坏账上升之际，这可能让那些关注波动性的决策者更加担忧。

中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛表示，今年第一季贸易顺差和直接投资净流入286亿美元，银行买超1,592亿美元外汇，比顺差规模高1,306亿美元。

但这种趋势在第二季转变，第二季贸易顺差和直接投资净流入之和跳增至943亿美元，银行净买入外汇规模降至290亿美元，暗示有653亿美元的净流出。

**零敲碎打慢步伐、小举措**

“他们在采取小幅改革举措，以避免犯错--如果处理不好，可能引发经济泡沫，”中国人民大学重阳金融研究院资深经济专家赵亚赟说。

资金流动波动状况此前让决策层感到头疼。去年年中左右资本突然外逃令银行间市场本已紧张的资金面雪上加霜，央行今年年初干预市场打压人民币，以打击投机客，终结了市场上认为汇率只会单向升值的看法。

截至6月末，中国坐拥3.99万亿美元的外汇储备，对热钱流出的潜在防御能力是其他国家无法相比的。

在中国试图经济转型、容忍增速放缓但希望更可持续之际，改革仍会推进，但料将零敲碎打且步伐缓慢，而不是“大刀阔斧”地进行。

在决策层对改革的影响更具信心之前，上海新的自由贸易区将用于测试外汇改革，避免影响整体经济。

“我们不能为了推动人民币国际化而开放资本账户，”北京中央财经大学教授郭田勇指出。