人民币收涨近两百点至两周新高

* 人民币即期收升198点

* 中间价微幅走弱

* 短期料继续在弱势区间振荡

* 双向波动特征明显

路透北京5月6日 - 人民币汇率五一节后反弹行情正在持续。人民币兑美元即期汇率周二收升198个点子，盘中一度触及6.2251元的两周新高，与中间价微幅走弱的势头相背，双向波动特征明显。

交易人士称，节后受企业财务安排的影响购汇较上月底减少，而客盘结汇热情有走升的势头；此外之前顺势做多美元的头寸也获利平仓，推动人民币走升。

同时，午后国际市场上非美货币涨了一波，美元指数下跌，人民币升值也属顺势而为。

一外资行交易员表示，从历史数据来看，月末购汇一般会显得更为集中，月初会相对减少；并认为近期汇率是正常的双向波动，幅度也属正常。

她并称，前几年的汇率走势很平稳，今年以来明显趋于双向波动，同样的流动性在当前会导致更大的汇率波动。

由于境内外人民币汇价基本持平，有时甚至境内购汇更为合适，节前油盘购汇成为影响市场的一股重要力量，但本月以来并未观察到明显的油盘购汇。

**短期仍料弱势波动**

一国有大行交易员称，部分客户在前段时间境内美元价格达到心理价位后获利了结，推动人民币汇价走升，且节后油盘的购汇量明显变小。

他并指出，现在说人民币汇率回归升值还不大可能，但现在全市场因素作用下，买卖双方力量转变比较快，双向波动的态势犹在，值得关注的是，整体市场交投谨慎，跟风比较严重，方向并不明朗。

“中间价基本保持不动，还是透露出官方看法，贬的太快肯定是它不愿意看到的，中期来看估计在6.20-6.26之间弱势波动。”一股份制行交易员指出。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周二徘徊于接近三周低点水准，因美债收益率(殖利率)难以摆脱近期低点；多个市场因假期休市，使得交投迟滞。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2257 6.2455 0.32%

中间价 6.1565 6.1560 -0.01%

成交额 159亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.40% (上限±2 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 175 6.2251 6.2426

2014年来即期升贬值幅度 -2.76%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日

:41

1年期NDF 6.2091/28 6.228

CNH即期 6.2256/61 6.2415

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 李文科/李然; 审校 吴云凌/杨淑祯)

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