人民币振荡收高 美元多头见好就收

路透北京6月4日 - 中国人民币兑美元周三振荡收高，与中间价同向。即期受净购汇推动行至6.26元下方时转换为净结汇。市场仍关注在该价位附近是否有大行结汇出 现，使得美元多头倾向于见好就收。

一股份行交易员称，早盘净购汇推高了美元价格，但在下午感觉市场自发转换为净结汇，并最终令人民币收高。目前市场方向还是由客盘主导，且方向转换很快。

而对于6.26元附近是否会存在疑似的反向干预，该交易员认为并不明显，“也许是有， 但是量也不大。”

一外资行交易员认为，早盘看到有购汇盘出现，但很难对其性质做出判断。不过他也表 示，人民币贬值后企业购汇需求确实较之以前要更强，加上套利结汇减少，都会让贬值压力 更为明显。

“有的外资银行也有hedge（对冲）头寸的需求，有些行的中国子公司可能不想做，但国外母行要求做。”他说，毕竟人民币从6.05一直贬到6.25元，让外资行母行认为后期贬值 风险仍然存在。

全球汇市方面，欧元周三盘初守住隔夜温和升幅，在欧元区迟滞通胀数据出炉后先跌后弹，交易商认为这是“因谣言而买进、因事实而卖出”的走势。

中国人民银行最新数据显示，4月新增央行口径外汇占款仅845.89亿元人民币，环比骤降逾五成；而同期全部金融机构新增外汇占款为1,169亿元，亦创八个月新低。显示央行和商业银行均大幅减少购汇的行为，而同期人民币汇率仍弱势震荡。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2504 6.2541 0.06%

中间价 6.1693 6.1710 0.03%

成交额 155亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.44% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 98 6.2482 6.2580

2014年来即期升贬值幅度 -3.14%

1年期美元/人民币掉期升水 730

离岸人民币市场,北京时间16:42 今日 上日

1年期NDF 6.2570/00 6.257

CNH即期 6.2550/70 6.2495

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 杨淑祯)

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