人民币一举收复前两日失地

上汽集团已对泰国工厂的首期投资1.74亿美元--高管
路透上海4月19日 - 上海汽车集团股份有限公司国际业务部总监杨晓东周三在上海车展上对记者表示，上汽集团已经对泰国工厂的首期投资12亿元人民币(1.7434亿美元)。(完)
路透北京5月29日 - 中国人民币兑美元即期周四低开高收。交易人士称，即 期价格随中间价低开，几家中资大行持续于日内抛售美元，支撑人民币走坚，但对此市场解读不一。
早盘时，一城商行交易主管对路透说，怀疑是前两天美元升值时，大行多头做得太多， 而今天突然感觉本周较大的购汇已经释放完毕、结汇有所表现，才出现多头止损的情况。“ 大行美元多头止损，没有央行（干预）。”
但午盘时美元抛售力度不减，兑人民币跌幅一再扩大，市场疑虑也在升温。有交易员反 映由于价差过大，已经不敢接盘；亦有交易员认为美元抛售力度超常，不能排除反向干预的 可能性。
一股份行交易主管认为，虽然分红购汇在6、7月都还会出现，但至少本周可能已暂告段 落。排除这个扰动因素，整体上客盘供求基本还是偏均衡，但市场对于扰动因素有些自我放 大，升贬值的幅度都偏大了。
他并认为，年内中间价贬幅已经接近1.2%至6.17元上方，这也是去年中间价的一个盘整 平台价位，预计年内走贬的空间已经不大。不过短期内美元指数若维持强势，中间价下行的 可能性也不大，因此可能会在6.17元附近稳定一段时间。
全球汇市方面，美元指数周四徘徊在两个月高位附近，在因英镑多仓轧平及欧元持续走 软而上扬后暂作歇息。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2399 6.2556 0.25%
中间价 6.1705 6.1694 -0.02%
成交额 229亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -1.49% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 236 6.2387 6.2623
2014年来即期升贬值幅度 -2.98%
1年期美元/人民币掉期升水 698
离岸人民币市场,北京时间16:40 今日 上日
1年期NDF 6.2515/35 6.26
CNH即期 6.2467/74 6.263
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李然; 审校 吴云凌/黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月19日 - 上海汽车集团股份有限公司国际业务部总监杨晓东周三在上海车展上对记者表示，上汽集团已经对泰国工厂的首期投资12亿元人民币(1.7434亿美元)。(完)
路透北京4月19日 - 中国股市沪综指周三连四日收跌，再创逾两个月新低。分析师指出，今日大盘跳空低开低走，个股全线下跌，尾市股指获护盘缩减部分跌幅。监管加强、国际市场避险情绪提升和大宗商品价格急跌等多个因素，令市场风险集中释放。目前技术面形态已经走弱，料后市仍有探底过程。
路透北京4月19日 - 中国此前严格的跨境资金流动性管理上周起适当放松，据四位消息人士周三透露，中国央行明确银行可不再严格执行跨境人民币结算收付1:1的限制，主因跨境资金流出势头大大好转，亦为保障合法合规业务的开展。