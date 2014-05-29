人民币一举收复前两日失地

路透北京5月29日 - 中国人民币兑美元即期周四低开高收。交易人士称，即 期价格随中间价低开，几家中资大行持续于日内抛售美元，支撑人民币走坚，但对此市场解读不一。

早盘时，一城商行交易主管对路透说，怀疑是前两天美元升值时，大行多头做得太多， 而今天突然感觉本周较大的购汇已经释放完毕、结汇有所表现，才出现多头止损的情况。“ 大行美元多头止损，没有央行（干预）。”

但午盘时美元抛售力度不减，兑人民币跌幅一再扩大，市场疑虑也在升温。有交易员反 映由于价差过大，已经不敢接盘；亦有交易员认为美元抛售力度超常，不能排除反向干预的 可能性。

一股份行交易主管认为，虽然分红购汇在6、7月都还会出现，但至少本周可能已暂告段 落。排除这个扰动因素，整体上客盘供求基本还是偏均衡，但市场对于扰动因素有些自我放 大，升贬值的幅度都偏大了。

他并认为，年内中间价贬幅已经接近1.2%至6.17元上方，这也是去年中间价的一个盘整 平台价位，预计年内走贬的空间已经不大。不过短期内美元指数若维持强势，中间价下行的 可能性也不大，因此可能会在6.17元附近稳定一段时间。

全球汇市方面，美元指数周四徘徊在两个月高位附近，在因英镑多仓轧平及欧元持续走 软而上扬后暂作歇息。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2399 6.2556 0.25%

中间价 6.1705 6.1694 -0.02%

成交额 229亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.49% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 236 6.2387 6.2623

2014年来即期升贬值幅度 -2.98%

1年期美元/人民币掉期升水 698

离岸人民币市场,北京时间16:40 今日 上日

1年期NDF 6.2515/35 6.26

CNH即期 6.2467/74 6.263

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 吴云凌/黄凯)

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