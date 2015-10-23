人民币尾盘放量拉涨收升 疑似干预之手指向中间价高开

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月23日 - 人民币兑美元即期周五收盘前半个小时放量反弹百点，令全天收升，而此前中间价下跌逼近6.36元。交易员指周末整体市场情绪偏谨慎，尾市疑似央行入市干预，可能是为了下周一中间价可以开在“合理”位置。
交易员指出，昨天有大行offer和bid价格倒挂对市场造成干扰。今日大行在尾盘快速拉高汇价，应是一次性动作，短期难现趋势性方向。在岸与离岸价差进一步扩至逾350点子，但套利交易并不是很凶。预期市场近期将延续区间波动。
“昨天尾盘时候一家大行报价很奇怪，offer和bid价格倒挂，而且持续时间长，最后也没出来解释什么原因，今天不知道它是不是还要这样...人家是大行，我们也只能呵呵了。”一股份制行交易员指出。
另有交易员指出，整体市场结购汇仍比较均衡，即使在岸和离岸CNH价差较大，套利交易并不汹涌；临近人民币纳入SDR（特别提款权）评估，大行维稳亦在市场预期中。
今天人民币对美元即期成交量创下232亿美元的近一个月高点，较昨日放大逾两成。
全球汇市方面，欧元周五在略高于两个月低点的水平徘徊，走势依然艰困，欧洲央行之前发出了一系列可能进一步采取行动的信号，推动欧元周四创下1月来的最大单日跌幅。
中国外汇交易中心周五更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3587。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.35 6.3574 0.12%
中间价 6.3595 6.3497 -0.15%
成交额 231.52亿美元 185亿美元
日内波动幅度(pips) 145 日高6.3485 日低6.363
今年以来升贬幅度 -2.30%
2005年汇改以来升贬幅度 30.34%
1年期美元/人民币掉期 +1,153
离岸人民币市场 工具 今日 上日
CNH即期 6.3859 6.385
一年期NDF 6.5245 6.5205
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 李文科/张金栋; 审校 杨淑祯/黄凯)
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