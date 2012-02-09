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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 9日 星期四 13:59 BJT

中国称不会因高层访美调整汇率

中国外交部副部长崔天凯周四表示，中国将继续人民币汇率改革，不会因中国国家副主席习近平访美而调整汇率。 他表示如果有人认为中国会因为高层访美而调整汇率，这实际上等於操控汇率。习近平下周二将与美国总统奥巴马在白宫进行会晤。路透

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