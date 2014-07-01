中俄接近达成卢布与人民币互换协议

穆迪料香港地产商2017-18年盈利和信用质素保持稳健
路透香港4月24日 - 评级机构穆迪周一表示，香港房地产发展商2017-18财政年度的盈利和信用质素将比2016年稳定，因写字楼租金收入强劲，抵销了零售商场租金下滑的影响。
路透莫斯科7月1日 - 俄罗斯央行总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)周二表示，俄罗斯与中国接近就卢布和人民币互换达成协议，此举旨在增强双边贸易。
“我们对于卢布-人民币互换来促进贸易融资的研究，已经进行到相当深入的阶段，”她在圣彼得堡的央行会议间歇向记者表示。
“计划下周在中国召开一次会议，我们会继续讨论(该问题)，”她称。(完)
(编译 朱晓军；审校 张涛)
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路透4月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:13时，1港元=0.88528人民币)
路透北京4月24日 - 中国钢铁工业协会常务副会长顾建国周一称，钢铁产能过剩的基本面没有完全改变，也没有从根本上走出困境；全行业要坚定不移地去产能、去杠杆，努力维护好行业稳定运行。