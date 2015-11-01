人民币对韩元将直接交易 韩国RQFII额度升至1200亿元

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月1日 - 中国央行宣布中韩金融合作取得新进展。双方同意近期在中国外汇交易中心建立人民币对韩元直接交易机制，为此韩国将尽快修改其国内相关立法。同时将韩国人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度调增至1,200亿元。
央行网站周六晚刊登新闻稿并称，为发展两国债券市场、推进人民币国际化，中方支持韩国在中国银行间债券市场发行人民币主权债，且韩方将为当地人民币债券市场的发展提供便利，中国支持国内机构赴韩发行债券。
“在风险可控的前提下，促进中韩债券市场基础设施，包括登记、托管、结算机构之间的互联互通机制建设。”央行称。
中韩双方还同意将目前在青岛市开展的企业自韩国银行机构借入人民币资金试点推广到山东全省，以降低中国企业融资成本，便利韩国银行机构有效管理其人民币资金。同时，双方考虑在山东省开展股权众筹融资试点，推进山东省区域性股权市场和韩国柯斯达克（KOSDAQ）市场合作。
中国国家外汇管理局截止10月29日，已批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)146家，获批额度共计4,195.25亿元人民币。其中韩国机构合计获570亿元。（完）
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(发稿 李铮； 审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。