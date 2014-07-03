调查：亚洲货币年底前料守住阵地 人民币及印尼卢比看涨

路透班加罗尔7月3日 - 路透一项对外汇策略师进行的调查显示，亚洲货币兑美元一直到年底可能会守住阵地，而2015年初将会走弱，届时美元料展开等待已久的涨势。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)料在10月前结束前刺激计划，而外界对于美联储明年(可能是下半年)开始加息的预期也甚嚣尘上，这应该会支撑美元。

本周路透对约60位外汇分析师进行了调查，他们预计人民币CNY=、印尼卢比IDR=、台币TWD=一直到12月都将小幅升值。

另一方面，印度卢比INR=、韩元KRW=和马币(林吉特)MYR=今年下半年则可能只会在当前水准附近徘徊。

这与对主要货币的路透调查结果相符，该项路透调查显示，分析师预期欧元和英镑兑美元一年后料趋弱。[nL4S0PE0OY]

“由于对美国加息的预期升高，美元在今年底、明年初将有某种普遍性走强，”瑞穗银行驻新加坡高级分析师Vishnu Varathan称。

然而他还表示，许多亚币将不会有太大波动，多要取决于各国内部因素。

路透调查预期人民币/美元12月将在6.10交投，明年此时则料升至6.08；外界预期，中国央行在今年稍早引导人民币大幅走低，以吓阻投机客后，将再度容许人民币缓升。

人民币/美元周四在6.21附近交投，6月上涨0.7%，创逾一年来单月最大涨幅。

中国央行亦料放宽政策以提高流动性并鼓励放贷。

“与2012年不同，这次升值将更加循序渐进，并且当中国央行允许人民币走弱来注入双向波动性时，汇率可能偶有下滑，”Varathan称。

印度卢比兑美元三个月后料报59.94，六个月和一年后分别为60和60.24，与周三收盘价59.69差别不大。

分析师预计，印度总理莫迪领导的新政府将推出经济改革来吸引投资者，并且修复该国财政，以便促进经济增长。

调查还显示，印尼卢比兑美元一个月后将升至11,900，三个月后涨至11,748，但一年后会跌至11,917。周三印尼卢比报11,905。

4-6月期间，印尼卢比下跌逾6%，因市场对该国经常帐赤字扩大表示担忧。但分析师预计卢比将反弹，期待本月的总统大选有望减少该国的政治不确定性。(完)

(编译 王洋/张若琪/朱晓军；审校 蔡美珍/高琦)

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